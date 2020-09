Islamisk Stats hjælper får dom for millionsvindel

Godt en uge efter en dom for assistance til Islamisk Stat er en mand fra Nørrebro i København blevet straffet på ny. Fredagens dom drejer sig om bedragerier for godt en million kroner.

I sidste uge blev han idømt ubetinget fængsel i tre år. Det var for at overtræde en paragraf i straffeloven om at fremme virksomheden for en terrororganisation.

Fredagens dom, der også er afsagt af Østre Landsret, men af andre dommere, lyder på ubetinget fængsel i et år.

Cykelhandleren havde anket en dom, som Retten på Frederiksberg afsagde i 2019, for at opnå frifindelse.

Dengang blev ni måneder af straffen på et år gjort betinget af, at han udførte samfundstjeneste i 150 timer. Dette resultat skærper landsretten, så hele straffen gøres ubetinget.

Fem af de seks dommere finder ham skyldig i blandt andet databedrageri.

Først blev der begået nogle mindre svindelnumre, som ifølge anklagemyndigheden skulle skaffe de 75.000 kroner, som er nødvendige for at stifte et anpartsselskab. De foregik, da han var på ferie i Spanien.

Officielt skulle dette selskab handle med import af tøj. Kort efter søsætningen blev der gennemført et mere avanceret svindelnummer, som gav 999.996 kroner.

- Man har tryllet en million kroner frem, bemærkede anklager Peter Messerschmidt i et retsmøde forleden.

Gennem adskillige transaktioner, hvor pengene mellemlandede i blandt andet Nykredit Bank, Pensam Bank og Coop Bank, endte Nets A/S og Amagerbanken med tabet.

I retten har cykelhandleren forklaret, at han ikke havde noget med kontoen i Pensam Bank at gøre. Men det rimer, ifølge landsrettens flertal, ikke med, at han fik indsat dagpenge fra FTF på selvsamme konto.

Den nu dømte har sagt, at han er offer for et identitetstyveri. Andre må have misbrugt hans pas og NemID, har forsvareren, advokat Gert Dyrn, sagt.

Det specialdesignede fupnummer med den lille million skal være udført i forening med en pakistansk forretningsmand. Denne mand er tiltalt for at have gentaget nummeret flere gange og med flere forskellige personer, men er ikke blevet afhørt.

- Vi ved ikke, hvor han er henne, sagde anklageren forleden om pakistaneren.