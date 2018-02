Ishøj-borgmester dropper kritik af S-udspil om udlændinge

- Det er det, vi gør i dag, vil jeg sige. Vi sætter dem i arbejde, hvis vi overhovedet kan, siger han.

Spørgsmål: Vil det så gøre nogen særlig forskel, hvis det bliver vedtaget?

- Nej, det vil det ikke. For det er sådan set det, vi gør. Vi sætter fart på alt det, vi kan. Vi når bare ikke op på 37 timer for alles vedkommende. Det er forskellen, siger Ole Bjørstorp.

Socialdemokratiet præsenterede mandag et omfattende udlændingeudspil, der både indeholdt forslaget om aktivering i 37 timer og en vision om at lægge et loft over, hvor mange med ikkevestlig baggrund, der kan komme til Danmark.

S drømmer også om at oprette et modtagecenter i et ikke nærmere defineret land uden for EU. Her skal asylansøgere, der kommer til Danmark, sendes til for at få behandlet deres ansøgning.

Og får de asyl, bliver det ikke i Danmark, men i en FN-lejr, lyder visionen.

Alt i alt er det et udspil, der glæder Ishøjs borgmester. Han tvivler dog på, at det vil lykkes at få noget land til at huse et modtagecenter for asylansøgere, der har forsøgt at komme til Danmark.

- Det er en sympatisk idé. Men jeg tror aldrig, det bliver til noget. Mange regeringer har forsøgt det. Men der er jo ingen, der vil lægge land til, siger Ole Bjørstorp.

- Et udspil med så mange stramninger, som der ligger der, var det vi sagde i '90'erne, at man skulle arbejde på. Det kan jeg selvfølgelig kun være tilfreds med.