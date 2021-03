Ishockey fylder stadig rekordmandens liv

Ishockeykarrieren sluttede for et par år siden, men den tempofyldte sport fylder stadig alt i Morten Greens arbejdsliv.

Selv om han er bosat i Nordsjælland, er det helt naturligt, at Morten Greens lange erfaring fra ishockeysporten bliver brugt på spillermarkedet hinsidan.

Som aktiv spillede han hele 13 år i svensk ishockey, taler sproget flydende og bliver - siger han selv - betragtet som svensker blandt spillere øst for Øresund.

Men Green er Rungsted-dreng. Det var her ishockeyeventyret startede for supertalentet i 1990'erne. Og det var her, det sluttede for veteranen i 2018.

I Danmark huskes han dog først og fremmest som "den evige landsholdsspiller".

Hans rekord på 316 landskampe bliver næppe nogensinde slået, og hans deltagelse i 19 VM-turneringer er også i international målestok usædvanlig.

Han var med til at spille Danmark op i den øverste VM-division i 2002 og overtog ni år senere hvervet som landsholdskaptajn efter Jesper Damgaard.

I sine sidste landsholdsår fik Green også uden for banen en stor rolle som den garvede leder, der førte holdets kultur videre ved at prædike ydmyghed og hårdt arbejde for yngre landsholdsspillere.

Tiden på landsholdet sluttede med VM i 2017, hvor kaptajnen under stor hyldest satte punktum, mere end 18 år efter at det hele startede.

Kroppen var slidt op efter mange års nærkampe på isen. Året efter var det også slut med klubishockey i Rungsted, men han forlod aldrig sporten.

Han blev hurtigt hentet ind som ekspertkommentator for TV2 Sport, hvor han fortsat er et fast indslag ved danske ligakampe og i de årlige VM-turneringer.

Green kommer også stadig i barndomsklubben Rungsted for at hjælpe til med træningen på U15-holdet, hvor hans søn spiller.

Til gengæld er det tvivlsomt, om Green kommer til at bruge sin enorme erfaring til en karriere som elitetræner.

Selv om tanken engang imellem frister, skal der meget til, for at han opgiver den faste base i Nordsjælland, hvor han bor med kone og to børn.

- Som træner skal du være klar til at blive fyret og flytte din familie rundt efter jobbene. Det har jeg ligesom brugt 20 år på som spiller, siger Morten Green.