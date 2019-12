Isfugl (Alcedo atthis). Antallet af ynglepar i Danmark er siden 2007 vokset fra omkring 300 til nu mellem 440 og 942, oplyser Dansk Ornitologisk Forening. Usikkerheden om tallet skyldes, at ynglestedet er vanskeligt at påvise med fuldstændig sikkerhed. Isfuglen yngler ofte i skrænter og brinker ved vandløb og søer.

Isfuglen breder sig i det danske landskab

I 2007 lød et estimat, at der var rundt regnet 300 ynglepar i Danmark. I dag skønnes ynglebestanden at være nået op på mellem 440 og 942 ynglepar.

