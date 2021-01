Isens konge blander sig også i politik

Med svimlende 1016 mål og 2223 assist i 1695 kampe i NHL's grund- og slutspil har han lavet flere point end nogen anden i ligaen.

Derfor er "The Great One" at betragte som en form for nationalklenodie i hjemlandet Canada - men han er også en karakter, der flere gange har delt vandene i det ishockeygale land.

Populariteten blev eksempelvis sat på prøve, da han i 2015 blandede sig i valgkampen forud for et canadisk parlamentsvalg.

Her erklærede han offentligt sin støtte til den daværende premierminister Stephen Harper. Opbakningen til den konservative spidskandidat var dog ikke velset af alle, og Gretzky måtte også modtage kritik for overhovedet at blande sig i valget, da han var - og fortsat er - bosiddende udenfor Canada.

Efter en lang karriere på isen foretrækker han nemlig Californiens lunere klima.

Også i løbet af sin aktive karriere nåede han at være upopulær i hjemlandet.

Flere ishockeyfans anså ham som en landsforræder, da han i 1988 skiftede fra canadiske Edmonton Oilers til Los Angeles Kings i sportens måske største og mest omdiskuterede handel.

På det tidspunkt havde han ført Edmonton frem til fire Stanley Cup-titler - NHL's mesterskab - og trods sin fortsatte overlegenhed på isen vandt han aldrig ligaen igen.

Efter karrierestoppet i 1999 besluttede NHL, at ingen længere måtte spille i en trøje med 99 på ryggen. Det var det nummer, som Gretzky havde båret i hele sin karriere. Altid kun med venstre side af trøjen stoppet godt ned i bukserne.

Det er i høj grad Gretzkys uovertrufne spilforståelse, der har gjort ham til tidernes måske bedste ishockeyspiller.

Allerede som tiårig blev omverdenen opmærksom på hans ekstreme talent, da han i 85 kampe nåede op på fantastiske 378 mål og 139 oplæg. Som 16-årig blev han topscorer ved junior-VM, selv om han mødte spillere, der var op til fire år ældre.

Efter sin aktive karriere købte han sig ind i NHL-klubben Phoenix Coyotes, som han trænede i fire sæsoner.

Her nåede han blandt andet at hente danske Mikkel Bødker til klubben, inden han trak sig fra posten i 2009, efter at klubben midlertidigt blev begæret konkurs.

Senere vendt han tilbage til der, hvor han havde nydt sin karrieres bedste år. I 2016 blev han nemlig næstformand i det firma, der ejer Edmonton Oilers.