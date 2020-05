Isdronningen blev udsat for en brandbombe

I knap tre år var hun integrationsminister, hvilket er et område, som kan sætte folks følelser i kog, men det gjaldt ikke hende selv. Udadtil i hvert fald.

Mange husker nok Rikke Hvilshøj som en politiker med attitude som en isdronning, og at hun var udsat for et brandangreb.

Hun blev af nogle opfattet som en noget følelseskold og hård integrationsminister, og i dag kan hun godt se, at hun ikke var god nok til at håndtere det med at vise følelser i vanskelige sager.

Tirsdag den 5. maj fylder hun 50 år.

Hun har gået i hele syv forskellige folkeskoler, fordi faren flyttede rundt i byer som Aarhus, Vejle, Herning, Odense og Ballerup. Hun har endda som lille boet to år i Iran.

Hendes far var økonomidirektør, og hendes mor var mangesproglig korrespondent samt venstrepolitiker.

Rikke Hvilshøj forenede begge karrierer og tog en kandidatgrad i økonomi. Egentlig drømte hun om det store udland, men frihandelsentusiasten blev valgt ind i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg i 1993.

I foråret 1998, kort før hun blev 28 år, blev hun valgt ind i Folketinget.

Det var en bittersød oplevelse, fordi hendes store idol var Uffe Ellemann-Jensen, der havde gjort Venstre stort nok til at lede oppositionen, men ikke sikrede nok fremgang til at vinde regeringsmagten.

Hun huskes for, at hun uden godkendelse i toppen af partiet i agurketiden i sommeren 2002 satte gang i debatten om en nedlægning af amterne, der førte til strukturreformen i 2007.

Gennem flere år havde hun fremtrædende ordførerposter hos Venstre, og hun kronede det med at blive udnævnt som integrationsminister.

I juni 2005 blev hun angrebet, da ukendte gerningsmænd satte ild til familiens bil, som stod i carporten, der brød i brand og antændte huset, hvor hun lå og sov med sin mand og to små børn.

Det førte til, at Rikke Hvilshøj blev en af de første politikere, der skulle leve med livvagter.

I 2007 forlod hun efter eget valg politik efter knap tre år som minister, inden hun blev afløst af Birthe Rønn Hornbech.

Hun gav sin afløser en cd med Isam B's solodebut, hvor nummeret "I Danmark er jeg født" optræder, som symbol på alle de gode historier, der også er i integrationspolitikken. Hun havde selv haft fokus på indvandrerkvinder.

Siden det noget pludselige farvel til dansk politik har Rikke Hvilshøj blandt andet været politisk chef i den borgerlig-liberale tænketank Cepos.

I dag er hun administrerende direktør hos Dansk IT, en forening for it-professionelle og andre med interesse for det.

Fødselsdagen kan hun fejre i sit parcelhus i Nordsjælland tæt på skov og strand, som hun har totalrenoveret to gange med sin mand.