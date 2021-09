Isbjørnen satte præg på grønlandsk politik

Lars-Emil Johansen tog i 1970 lærereksamen i Nuuk, men det blev politik, der kom til at definere hans arbejdsliv.

Han blev kendt som en af "de tre isbjørne", hvor de to andre var de nu afdøde Jonathan Motzfeldt og Moses Olsen.

De tre var sammen med til at stifte Siumut-partiet i 1977, og to år senere fik Grønland hjemmestyre.

I 1973 kom Lars-Emil Johansen i Folketinget, og han sad i første omgang i tinget frem til 1979. Mange år senere tog han endnu en periode i Folketinget fra 2001 til 2011.

Lars-Emil Johansen var fra 1991 til 1997 formand for Grønlands landsstyre.

Her var han i perioder omdiskuteret med beskyldninger om nepotisme og magtmisbrug.

Det var i denne periode, at han gik på afvænning for at komme ud af et alkoholmisbrug.

- Afhængighed har aldrig været fællesskab. Jeg havde ikke noget fællesskab med min whiskyflaske. Jeg var rimelig afhængig af den.

- Først ved at nedbringe min afhængighed fandt jeg min egen frihed, som var meget sundere, sagde Lars-Emil Johansen til Altinget i 2018, da han takkede af i politik.

Året forinden var han blevet opereret i hjertet, efter at han var blevet indlagt på Rigshospitalet med hjerteproblemer.

Lars-Emil Johansen arbejdede i mange år for grønlandsk selvstændighed fra Danmark.

I 2008 stemte et stort flertal i Grønland for at lade den daværende hjemmestyreordning afløse af et selvstyre, som trådte i kraft året efter.

I 2019 reflekterede Lars-Emil Johansen over fremtiden i et interview med det grønlandske medie Sermitsiaq.

- Der er ikke noget at rafle om. Grønland bliver selvstændig en dag. Det er den vej, det går. Det er ikke en krig mod Danmark, men en naturlig udvikling, sagde han.