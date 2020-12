Isabella Arendt stiller op i København i stedet for Østjylland

Landsformand Isabella Arendt stiller ved næste folketingsvalg op for Kristendemokraterne i Københavns Storkreds.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse mandag.

Hun fik ved valget i 2019 over 8000 personlige stemmer. Hermed kom hun på listen over de 50 kandidater, der fik flest stemmer ved valget.

- Det er i København, at jeg har min daglige gang, så det føles naturligt, at det også er her, at jeg vil stille op fremadrettet, skriver hun på Facebook efter offentliggørelsen.

Isabella Arendt bor til dagligt i Valby, men har ved de seneste to valg været opstillet i Østjyllands Storkreds.

Hun stillede første gang op for partiet ved folketingsvalget i 2011. Hun har siden både været formand for Kristendemokratisk Ungdomsparti og næstformand i Kristendemokraterne.

Under valgkampen i 2019 overtog hun formandsposten fra den sygemeldte Stig Grenov.

Ved seneste valg fik partiet 1,7 procent af stemmerne og klarede ikke spærregrænsen på 2 procent.

I Vestjylland var kandidaten Kristian Andersen blot 194 stemmer fra at få et kredsmandat.

Ifølge en meningsmåling fra Voxmeter lavet for Ritzau mandag står Kristendemokraterne til 1,6 procent af stemmerne.

For bare en måneds tid siden viste en lignende meningsmåling fra Voxmeter, at partiet stod til 2,8 procent af stemmerne.

I 2019 var der cirka 60.000 vælgere, der stemte på partiet, som var tættere på at opnå valg til Folketinget end i mange år.

Partiet har ikke været i Folketinget siden 2005, men er igen opstillingsberettiget ved næste valg.

Partiet blev stiftet under navnet Kristeligt Folkeparti i 1970 og kan derfor fejre 50-års jubilæum i 2020. I 2003 skiftede partiet navn til Kristendemokraterne.