Iraner får syv års fængsel i sag om attentatplan

Retten i Roskilde har fredag idømt den 40-årige norsk-iraner Mohammed Davoudzadeh Lolei syv års fængsel for at medvirke til iransk efterretningstjenestes attentatplan mod iransk flygtning i Danmark.

- Vi har lagt vægt på forholdets karakter og grovhed, og at sagen drejer sig om bistand til en fremmed efterretningstjeneste, lyder det fra retsformanden.

Den 40-årige har under sagen nægtet sig skyldig. Han har forklaret, at han udspionerede en 50-årig eksiliraner i Ringsted, fordi manden for år tilbage havde haft et forhold til Loloeis kone.

Men den forklaring har retten fejet af bordet som utroværdig.

Af den grund er det sidste ord heller ikke sagt i sagen.

- Vi vil gerne anke til landsretten med påstand om frifindelse, lyder reaktionen fra forsvarsadvokat Michael Juul Eriksen efter dommen.