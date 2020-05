Iran udstedte arrestordre på formodet mål for attentat

Det var ikke en hvilken som helst mand, der ifølge anklagemyndigheden var udset som mål for et attentat i Ringsted.

Styret i Iran udstedte allerede i 2008 en arrestordre på manden, som kommer fra Iran, men i en årrække har boet i Danmark.

Det fortæller senioranklager Søren Harbo i Retten i Roskilde.

Her er en 40-årig mand tiltalt for at spionere for en iransk efterretningstjeneste på dansk jord og for medvirken til planlægning af drab.

Manden er norsk statsborger, men har iransk baggrund. Han sidder med advokat Michael Juul Eriksen på sin venstre side og en tolk på sin højre side.

Tolken oversætter fra dansk til farsi, der er det officielle sprog i Iran.

Arrestordren fra iransk politi blev sendt direkte til Danmark i 2009 - året efter at den oprindeligt blev udstedt.

Men Danmark handlede ikke på den. I hvert fald ikke sådan, som det iranske regime ønskede det. I stedet blev eksiliraneren på et tidspunkt sat under politibeskyttelse. Han har boet i landet siden 2006.

Det formodede attentatmål er en ledende figur i bevægelsen ASMLA - Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz.

Den kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwaz-provinsen i Iran, og det iranske regime betegner bevægelsen som en terrororganisation.

Senioranklager Søren Harbo viser på et kort, at Ahwaz ligger tæt på den Persiske Golf og grænsen til Irak.

- Der har været bombesprængninger i provinsen omkring Ahwaz. Man kan formentlig godt lægge til grund, at de er udført af arabiske bevægelser, der ønsker selvstændighed eller løsrivelse fra Iran, fortæller Søren Harbo.

Han påpeger, at eksiliraneren i Iran på grund af sin ledende rolle i ASMLA er udsat. Man har kendskab til, at to andre medlemmer af bevægelsen er blevet dræbt i Holland i henholdsvis 2015 og 2018.

Begge blev skudt på klos hold på åben gade.

Sagens tiltalte blev anholdt i Sverige 21. oktober 2018 og har været varetægtsfængslet siden - altså i halvandet år.

Han optog ifølge anklageskriftet video og tog billeder i området omkring eksiliranerens hjem i dagene 25. til 27. september 2018.

Materialet udleverede han til en iransk efterretningstjeneste - som skulle bruge det i forberedelserne af et attentat, mener anklagemyndigheden.

Netop hans færden i Ringsted fik Politiets Efterretningstjeneste (PET) på stikkerne. Man holdt øje med ham og var af den overbevisning, at et attentat var nært forestående.

Så da en mystisk Volvo med en gruppe mænd blev set den 28. september 2018 ved eksiliranerens hjem, troede politiet, at en mordpatrulje var ankommet til Ringsted.

En omfattende politiaktion blev iværksat. Motorveje, togstrækninger og broer blev lukket. Det viste sig dog, at den pågældende Volvo intet havde med sagen at gøre. Der var sket en fejl.

I Retten i Roskilde fortæller advokat Michael Juul Eriksen, at hans klient nægter sig skyldig.