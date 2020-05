Iran på anklagebænken for spionage i Ringsted

Sagen begynder fredag, og under en stribe retsmøder vil de høre påstande om spionage og om forberedelsen af et politisk motiveret drab, fremgår det af anklageskriftet mod en nu 40-årig mand. Han er norsk statsborger med iransk baggrund.

I Ringsted filmede han det sted, hvor en eksiliraner boede. Han interesserede sig for provinsbyens gader og pladser, og også eksiliranerens hustru blev filmet.

Det var ikke en almindelig turists aktiviteter, hævder anklagemyndigheden. Manden var udsendt af en iransk efterretningstjeneste, og formålet var at indsamle oplysninger til brug for et attentat på eksiliraneren, lyder påstanden.

Kun fordi politiet greb ind og afslørede planlægningen, slap eksiliraneren med livet i behold, mener anklagemyndigheden.

Den nu tiltalte var angiveligt i Ringsted fra 25. til 27. september. Dagen efter gik politiet ud i en aktion af enormt omfang. Ved broer, færger og andre steder stoppede betjente tusinder af bilister. Køen ved Storebæltsbroen blev 30 kilometer lang, har Vejdirektoratet tidligere oplyst.

Først senere rykkede myndighederne ud med årsagen. I Ringsted havde PET-betjente holdt vagt for at beskytte eksiliraneren. Ved synet af en langsomt kørende Volvo slog de alarm. Man frygtede, at en mordpatrulje var nået frem.

Den angivelige mål i Ringsted er en ledende figur i bevægelsen ASMLA. Den kæmper for arabisk selvstændighed i Ahwaz-området i Iran, og regimet betegner den som en terrororganisation.

Manden er tilknyttet en tv-kanal, som i programmet "Ord som sværd" tilsyneladende havde hyldet et blodigt angreb på en militærparade få dage forinden netop i Ahwaz.

I retssagen skal der blot føres en lille håndfuld vidner, oplyser senioranklager Søren Harbo.

Præcis hvilken efterretningstjeneste, som hævdes at have udsendt den 40-årige, ønsker han ikke at udtale sig om på forhånd.

Men faktum er, at EU har placeret et direktorat for intern sikkerhed under Irans ministerium for efterretning og sikkerhed på en terrorliste efter sagen i Ringsted og lignende begivenheder i andre europæiske lande.

Den tiltalte, der i øvrigt er far til tre børn, nægter sig skyldig. Til spørgsmålet om, hvorvidt sagen er politisk, svarer hans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen:

- Når andre lande er involveret, er det jo politisk på en eller anden måde.

Dommen ventes til juni.