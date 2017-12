Irakeres advokat får ny kritik af dommere

En af advokaterne for 23 irakere, der har anlagt en retssag mod Forsvarsministeriet om tortur, får i et retsmøde tirsdag kritiske bemærkninger fra dommerpodiet. Også forleden fik advokat Christian Harlang en røffel af landsdommerne.

Opsangen kommer, da det viser sig, at tidsplanen truer med at vælte, fordi advokat Christian Harlangs afhøring af en 66-årig irakisk mand trækker ud.

Halvanden dag er afsat til afhøring af i alt fire irakere, men efter tre timer tirsdag formiddag er Harlang endnu ikke færdig med den ældre mand.

- Det er landsrettens vurdering, at Harlang kan koncentrere sin indsats mere og ikke bruge så mange gentagelser og opsummeringer, som er med til at trække retsmødet i langdrag. Det, vi har set i dag, må ikke gentage sig i morgen, siger rettens formand, landsdommer Ole Dybdahl.

Han bemærker også, at advokaten kom for sent til tirsdagens retsmøde. Og at Harlangs indledende spørgsmål - inden han kom til retssagens emne - tog en times tid.

Advokat Harlang og hans makker, Christian F. Jensen, havde kun afsat en halv dag tirsdag i deres kalender. Eftermiddagen vil de bruge på en anden sag, som ikke kan udskydes, forklarer de. Dommerne undrer sig:

- Det forekommer overraskende henset til sagens store betydning, siger Ole Dybdahl.

Hver iraker har af landsretten fået bevilget fly, visum og tre dage på hotel. Denne beslutning har advokat Harlang flere gange beklaget sig over.

I et retsmøde forleden gentog han kritikken, selv om han fik besked om at holde inde, hvilket fik dommerne til at trække sig tilbage.

- Vi konstaterer, at det er beklageligt, at du ikke følger rettens tilrettevisninger under processen. Du skal stoppe, når du får besked om det. Det er ikke rimeligt, at retten skal hæves, fordi du ikke følger spillereglerne, sagde retsformanden.