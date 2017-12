Irakere har sagsøgt både Danmark og Storbritannien for tortur

Netop dette gør Forsvarsministeriets advokat, Peter Biering, en del ud af i et retsmøde i Østre Landsret under overskriften "Forumshopping".

Her kræver de 23 hver 120.001 kroner, og i hvert fald 19 optræder i en sag mod det britiske forsvarsministerium.

- Sagsøgerne har ikke fortalt de britiske myndigheder, at de har rejst et krav i Danmark. Og de har heller ikke fortalt de danske myndigheder, at de har rejst krav i Storbritannien. Det er nærmest ved en tilfældighed, at det opdages, siger Peter Biering.

- Noget andet er, at jeg kan konstatere, at man forklarer forskelligt i de to sager. Hvad den endelige konklusion er, kan jeg ikke sige nu. Det afhænger af, hvad de forklarer her i retten, hvis de kommer, og hvis de ikke kommer, må sagsøgernes advokater tage på sig, hvordan det kan hænge sammen, siger advokaten.

Han tilføjer, at der har været et samarbejde mellem et britisk advokatfirma og advokat Christian Harlang, der sammen med en kollega fører sagen ved landsretten. Harlang tager ordet:

- Er det odiøst, at sagsøgtes advokater har et samarbejde hen over Vesterhavet? Og gøres det gældende, at et irakisk torturoffer skulle være afskåret fra at indtale krav mod hver af de deltagende nationer, spørger han.

Danske soldater samarbejdede med britiske og lokale styrker under Operation Green Desert i november 2004. Danskerne havde til opgave at lægge en ydre ring om området.

- Selv hvis landsretten lægger til grund, at ingen dansk soldat lagde hånd på irakerne, eksisterer et medvirkensansvar ved at lægge den ydre ring, mener irakernes anden advokat, Christian F. Jensen.

Forsvarsministeriet kræver frifindelse. Danmark tog ingen til fange, overdrog ingen og er ikke ansvarlig for, hvad der eventuelt overgik irakerne.

- Det falder under irakiske eller britiske styrkers ansvar, siger advokat Peter Biering.

Om irakerne dukker op i retslokalet, er tilsyneladende tvivlsomt. Foreløbigt har i hvert fald fire har fået visum. Ligesom tidligere klager advokat Harlang over, at irakerne kun får dækket tre dages ophold uden fortæring.

- Du har nævnt det fire gange, bemærker retsformanden, landsdommer Ole Dybdahl. Harlang bliver ved og spørger, om retsplejeloven gælder "i denne retssal".

- Det problem vil opstå hver dag, hr. retsformand!

Derefter trækker de tre dommere sig tilbage. Da de vender tilbage, er det med en reprimande til Harlang:

- Vi konstaterer, at det er beklageligt, at du ikke følger rettens tilrettevisninger under processen. Du skal stoppe, når du får besked om det. Det er ikke rimeligt, at retten skal hæves, fordi du ikke følger spillereglerne, siger Ole Dybdahl.

Forude venter afhøringer af blandt andre forsvarschef Jesper Helsø og en stribe embedsmænd og soldater.

Et af emnerne er sagens fremtidige betydning for Danmarks militære operationer i Mellemøsten, Afrika og Afghanistan, oplyser Peter Biering.

Det første vidne, tidligere ambassadør Christian Oldenburg, afhøres torsdag.