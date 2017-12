Iraker: Jeg blev bagbundet i dansk militærlejr

Han er en af dem, der blev taget til fanget under Operation Green Desert. Sammen med 22 andre påstår han, at Forsvarsministeriet er medansvarlig for den torturlignende behandling, han fik på en irakisk politistation, fordi danske soldater deltog i operationen.

Har han skader i dag, lyder et spørgsmål.

- Jeg har nogle fysiske mén. Nogle gange får jeg hovedpine, og jeg har gener i min kæbe, svarer han.

Han beholder strikhue og halstørklæde på, da han sidder i vidneskranken. Fra et glasbur i retslokalets hjørne simultantolker en translatør.

Med hænderne holder han hovedtelefonerne fast på sine ører. På et tidspunkt tager han hænderne på ryggen og bøjer hovedet forover. Den position var han tvunget til at indtage i flere timer på politistationen.

Den 66-årige praktiserer sufi, og han var forvalter af sufiernes mødested, takia'en, hjemme i landsbyen. Den 25. november 2004 om morgenen havde danske soldater omringet takia'en, beretter han.

- En dansk soldat stod cirka fem skridt fra indgangen, forklarer han. Inde i takia'en var irakiske soldater i gang.

- De irakiske soldater sagde, at de var under supervision eller ledelse af de danske soldater. De havde fået lov af de danske soldater, siger den 66-årige.

I retssagen kræver Forsvarsministeriet at blive frifundet. Ingen danske soldater pågreb de 23 irakere, på intet tidspunkt var de i dansk varetægt, og danske soldater dannede blot en ydre ring, lyder det.

Imidlertid fortæller irakeren, at han og otte andre i en minibus blev kørt til en dansk militærlejr.

- Det var danskerne, der tog vores ejendele og fik vores navne. Vi var der til efter solnedgang i varetægt hos danskerne.

Hvordan kunne han se, at der var tale om danske soldater, vil advokat Christian Harlang vide.

- Alle i Basra kender deres uniformer og flag. Det er et flag med et rødt kors. Det sad på skulderen, siger han.

- Danskerne afleverede os til irakerne i lejren, fortsætter han.

I den danske lejr gav de irakiske styrker ham bind for øjnene og bandt hans hænder på ryggen.

På den irakiske politistation fik han under den første afhøring om natten slag med stok og elektriske stød. Efter 19 dage blev han løsladt.

Afhøringen viser, at oplysningen i en retsmedicinsk undersøgelse ikke er korrekt. Heri citeres han for at have været udsat for dødstrusler. Men det var han ikke, lyder det i landsretten.

Onsdag vil Forsvarsministeriets advokat stille spørgsmål til den 66-årige. Også tre andre tilrejsende irakere skal afgive forklaring. De 23 kræver hver 120.001 kroner.

Sagen kan muligvis få betydning for, hvordan danske soldater skal forholde sig under internationale operationer i Mellemøsten, Afghanistan og Afrika, har ministeriet slået fast.