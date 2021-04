Irak-krigen tændte EL-profils politiske ild

Politikeren, der blandt andet er Enhedslistens forsvars- og udenrigsordfører, fik for alvor fyret op under sit politiske engagement, da hun i 2002 dannede en antikrigsgruppe sammen med nogle medstuderende.

Det skete op til Danmarks deltagelse i krigen mod Irak.

Eva Flyvholm, der er vokset op i den vestlige del af Sjælland, læste på det tidspunkt på RUC, hvor hun i 2009 blev cand.scient.adm. i offentlig administration og internationale udviklingsstudier.

Engagementet bevarede hun, også efter at hun i 2015 blev valgt ind i Folketinget for første gang.

På det tidspunkt havde Eva Flyvholm allerede seks år som politisk rådgiver om EU, forsvar og internationale forhold bag sig hos Enhedslisten.

På grund af Enhedslistens interne rotationsprincip har Eva Flyvholm derfor ikke mulighed for at stille op for partiet ved næste folketingsvalg.

Men mens hun sidder på tinge, er hun ikke bleg for at sige sin mening råt for usødet og uddele verbale kindheste til både politiske modstandere og Enhedslistens traditionelle samarbejdspartnere.

Som under oprulningen af skandalerne i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), hvor Eva Flyvholm ikke var tilfreds med, hvordan forholdene i FE stod til at blive undersøgt.

- Det er simpelthen skammeligt. Skandalerne i Forsvarets Efterretningstjeneste burde undersøges ordentligt, men bliver nu begravet i en grim omgang politisk mørklægning.

- Socialdemokratiet og Venstre leder an, men selv Radikale og SF bakker op. Der er åbenbart ikke grænser for, hvor langt tidligere regeringspartier vil gå, for at sikre at ingen ministre kommer i klemme, lød hendes hårde kritik i december sidste år på Facebook.

Kort tid efter måtte Eva Flyvholm sygemelde sig med stress og overbelastning, som blandt andet var forårsaget af et stort arbejdspres. Hun vendte for nylig tilbage og har genoptaget arbejdet i Folketinget.