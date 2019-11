Irak-bidrag var markant forøgelse: Men en del trækkes hjem

Danmark har tilbudt at sende 213 soldater til Irak som en del af den Nato-mission, der træner irakere, så de selv kan bekæmpe den militante bevægelse Islamisk Stat og stå for sikkerheden i det krigshærgede land.

Tilbuddet til den transatlantiske forsvarsalliance indebærer dog, at næsten lige så mange bliver trukket hjem. Da forsvarsminister Trine Bramsen (S) præsenterede tilbuddet, blev det betegnet som en markant forøgelse.

- Det er en markant forøgelse, i forhold til det vi har i dag. Det lederskab, vi kommer til at påtage os over den samlede mission på cirka 500 soldater, er også væsentligt og meget betydeligt, sagde Trine Bramsen tirsdag efter et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn, hvor Folketinget blev orienteret.

Mens Danmark vil sende 213 soldater afsted, trækker regeringen 165 personer og et radarbidrag med 20 personer hjem. Det oplyser Forsvarsministeriet.

Danmark har samtidig tilbudt at overtage den samlede træningsmission fra slutningen af 2020 og halvandet år frem. Den består af 500 mand fra Nato-allierede og partnerlande og ledes i dag af Canada.

- Det er måske at trække den lidt langt at kalde det en markant forøgelse, siger Henrik Breitenbauch, der er seniorforsker og leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet.

- Det er et gummiord, som kan hæftes på en del ting. Der sker en omlægning af bidraget, som vil have en større synlighed, og der er en vis form for diplomatisk værdi, uddyber han.

Udmeldingen kommer forud for næste uges Nato-topmøde i London og skal ses i lyset af, at USA for nylig igen lagde pres på regeringen for at få den til at øge udgifterne til forsvar.

Danmark har på et Nato-topmøde i Wales i 2014 forpligtet sig til at arbejde henimod at bruge to procent af bruttonationalproduktet (bnp) på udgifter til Forsvaret.

Ved udgangen af 2023, som forsvarsforliget løber til, vil Danmark ligge på 1,5 procent af bnp. Men regeringen har en ambition om at øge det yderligere og ved at stå til rådighed, når det gælder internationale operationer.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) understregede tirsdag flere gange, at tilbuddet kommer på Danmarks eget initiativ og ikke skal ses som et forsøg på at berolige USA.

- Det handler ikke om at tilfredsstille nogen. Det handler om, at vi har en opgave i fællesskab med at bekæmpe Islamisk Stat. Det gør vi blandt andet ved at sørge for stabilitet i et af de lande, hvor de opererer, sagde Jeppe Kofod.