Intet omvalg trods mystik om stemmer ved menighedsrådsvalg

Der blev udleveret 57 stemmesedler og afgivet 57 stemmer.

Så vidt, så godt.

Problemet er bare, at to af de stemmeberettigede efterfølgende meddelte menighedsrådsformanden, at de ikke havde stemt.

De havde efterladt deres stemmesedler uden at gøre brug af dem.

Der skulle altså kun være afgivet 55 stemmer.

Så hvem havde så afgivet de to stemmer?

- Vi ved det simpelthen ikke, siger menighedsrådsformand Jytte Bahn Petersen.

Kirkeministeriet har efterfølgende meddelt, at det er op til valgbestyrelsen at afgøre, om der skal være omvalg.

- Et flertal i valgbestyrelsen har så valgt at sige, at det er i orden. Så der bliver ikke et omvalg, men der bliver et valg, hvor man kan vælge suppleanter, siger Jytte Bahn Petersen.

Spørgsmål: Men har nogle snydt på vægten, eller kan der være sket en menneskelig fejl?

- Sandheden svæver i det uvisse. Jeg kan bare undre mig over, at der kom to stemmesedler ind, som ikke burde have været der, siger Jytte Bahn Petersen.

Hun ærgrer sig over forløbet.

- Jeg har det da ikke godt med, at sådan noget kan ske. Jeg kan konstatere, at der er noget. Men jeg kan ikke pege på, hvad noget er, siger hun.

Jytte Bahn Petersen opnåede ikke valg til menighedsrådet. Om de to stemmesedler, som ingen tilsyneladende kan gøre rede for, har haft betydning for det, vil hun ikke spekulere i.

- Det ved jeg ikke. Men nu har jeg siddet 40 år i menighedsrådet, og så må det være det. Jeg vil ikke stille op som suppleant, siger Jytte Bahn Petersen.

Hun er menighedsrådsmand, frem til det nye kirkeår begynder første søndag i advent.

Det endelig punktum for menighedsrådsvalget i Boholte Sogn er ikke sat endnu.

- Jeg vil understrege, at det, som nu er sket, er, at en liste er udfærdiget.

- Hvis andre stemme- og valgberettigede i Boholte Sogn ønsker at opstille andre lister er dette fortsat muligt, og hvis det sker, vil der blive holdt afstemningsvalg til november, skriver biskoppen i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, i en sms til Ritzau.