Det skal være dyrere at købe cigaretter, mener regeringen, som ifølge internt notat planlægger at hæve prisen per pakke med ti kroner. Det er skuffende, mener Lægeforeningen. (Arkivfoto).

Internt notat: Regering vil hæve cigaretpris med ti kroner

En pakke cigaretter skal være ti kroner dyrere. Det ønsker regeringen ifølge et internt notat, som det politiske netmedie Altinget er i besiddelse af.

Af notatet, der er fra 5. september, fremgår det, at prisstigningen vil ske gradvist frem mod 2023.

Det fremgår af artiklen ikke, hvem notatet er sendt til eller fra.

Regeringen forventer, at prisstigningen vil øge statens indtægter fra tobaksafgifterne med 400 millioner kroner i 2020 og 600 millioner i 2023, skriver netmediet.

Beregninger fra Skatteministeriet viser ifølge mediet, at det svarer til, at prisen stiger med 3,5 kroner i 2020, før den ender på stigningen omkring ti kroner i 2023.

I Kræftens Bekæmpelse er direktør Jesper Fisker langtfra tilfreds med den formodede prisstigning på en tier per pakke.

- Lige da jeg hørte det, troede jeg, det var løgn. Det er helt, helt utilfredsstillende.

- Det er et svigt af de kommende generationer, hvis ikke vi får stoppet den her udvikling, siger han til Altinget.

Han mener, at alt under 60 kroner for en pakke cigaretter er for lidt. En stigning på ti kroner vil bringe prisen per pakke op på cirka 50 kroner.

Dog varierer de enkelte cigaretpakker i pris både afhængigt af mærke og længde på smøgerne.

Også i Lægeforeningen er formand Andreas Rudkjøbing ærgerlig over det lille prishop.

- Jeg er meget overrasket, og jeg er også meget skuffet. Vi var stillet et markant prishop på cigaretter i udsigt, og det er det her langtfra. Det vil ikke få en mærkbar effekt på antallet af rygere herhjemme, siger han.

Andreas Rudkjøbing er særligt bekymret over de formodede planer om en gradvis indfasning af prisstigningen.

- Den gradvise indfasning betyder, at det ikke er noget, forbrugerne mærker. Det er faktisk den model, som tobaksindustrien selv har foreslået. Det siger noget om, at det ikke er noget, der for alvor batter på salget, siger han.

Lægeforeningen ønsker en pris på 90 kroner per pakke. I Norge har en sådan stigning ifølge Andreas Rudkjøbing ført til et markant fald i særligt antallet af unge rygere.

Seks af Folketingets ti partier sagde i valgkampen, at de ønskede, at prisen for en pakke cigaretter skulle ligge på 60 kroner eller derover.