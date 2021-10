Intern mail: Statsministeriet overvejede minkoffensiv i september

Allerede 30. september sidste år var embedsmænd i Finansministeriet af den opfattelse, at man i Statsministeriet havde tanker om at aflive alle mink i Danmark.

I en mail fra 30. september fra Finansministeriets departementssekretær til fire forskellige embedsmænd i Finansministeriet, lyder det:

- MUJ har fået særskilt tilbageløb på denne. Tilsyneladende meget tæt på, at STM sendte militæret ind for at gasse alle mink i aften.

MUJ er tilsyneladende afdelingschef i Finansministeriet Martin Ulrik Jensen. Det var ikke ham, men en af de andre modtagere, daværende fuldmægtig Casper Mondrup Dahlmann, der fredag blev afhørt.

Casper Mondrup Dahlmann kunne ikke uddybe, hvad tilbagemeldingen dækkede over. Han kunne dog forklare, at mailen i hans øjne var en slags afrapportering fra et møde i regeringens økonomiudvalg.

STM kan både dække over statsministeren og Statsministeriet. Casper Mondrup Dahlmann ved ikke, hvem der var med på det pågældende møde. Han ved dog, at det ikke altid er statsministeren, der deltager på møder i økonomiudvalget.

Nogle gange er det andre repræsentanter fra Statsministeriet, såsom departementschef Barbara Bertelsen eller en særlig rådgiver, fortalte han.