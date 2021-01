Intensivlæger løber stærkt: Nærmer sig forårets rekordniveau

Det giver en positivprocent på 2,7 procent, hvilket er det samme som mandag.

Yderligere 31 personer er døde med coronavirus.

141 patienter er på intensivafdelinger, hvoraf 85 er i respirator.

Dermed nærmer man sig rekordniveauet fra 2. april, hvor 153 personer var indlagt på landets intensivafdelinger.

- Der er altid travlt om vinteren, men lige nu er det ekstra hektisk. Der er mange indlagte, og en del personale er hjemsendt grundet sygdom.

- Især i Region Hovedstaden og Region Sjælland er kollegerne virkeligt hårdt presset, siger Joachim Hoffmann-Petersen.

Han er overlæge og formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, der repræsenterer intensiv- og anæstesilægerne.

Den maksimale kapacitet på intensivafdelingerne er ifølge Joachim Hoffmann-Petersen 400 sengepladser.

Men det er aftalt mellem regionerne og Sundhedsstyrelsen, at det kan udvides til op mod 700 pladser.

Som det ser ud lige nu, kan personalet ifølge formanden få enderne til at hænge sammen.

Men en særlig smitsom britisk coronavariant har også vist sig herhjemme, og den kan føre til yderligere pres på sygehusene, forventer Joachim Hoffmann-Petersen.

- Jeg kan godt forestille mig, at den her udgave kommer til at vinde frem og føre til flere smittede og indlagte.

- Og så vil vi om en måneds tid stå med et rigtigt stort problem.

Ser man på kontakttallet for den britiske coronavariant er det opgjort til 1,5.

Det vil sige, at 10 smittede i gennemsnit fører virusset videre til 15 andre.

Det generelle kontakttal - fraregnet den britisk variant - er opgjort til 1,0 mod 1,2 ugen før.

Ifølge Joachim Hoffmann-Petersen er den typiske coronapatient på intensivafdelingerne en person på 70+ "med flere forskellige underliggende sygdomme i bagagen".

- Vi ser også nogle lidt yngre personer, som ellers er raske, men som kan få et vældigt aggressivt forløb, siger han.

Tallene for nye tilfælde fra SSI omfatter ikke lyntest, som private udbydere står for. Der blev mandag foretaget 23.209 lyntest hos de fire udbydere, der udfører lyntest på statens regning. 438 var positive.

Danmark begyndte mellem jul og nytår at vaccinere mod coronavirus.

En status tirsdag fra SSI viser, at 0,88 procent af befolkningen nu er vaccineret med det første stik. Det svarer til 51.512 personer.