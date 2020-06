Instruktør med blod på linsen

Som krigsfotograf leverede han i 1980'erne billeder til både nyhedsbureauet Reuters og til den norske tabloidavis VG.

Den unge Poppe rejste både i Afrika, Centralamerika, Asien og Mellemøsten. Drevet af ønsket om at dokumentere almindelige menneskers lidelser under krige og konflikter, de ikke selv forstod.

Siden udannede han sig til filminstruktør i Stockholm og begyndte at lave film.

Og heller ikke denne del af hans arbejde er gået stille af sig.

Først vakte han opsigt med en trilogi om sin fødeby Oslo, og siden med den selvbiografiske spillefilm "A Thousand Times Good Night".

Filmen tager udgangspunkt i Poppes egne oplevelser, men hovedrollen som krigsfotograf lader han spille af den kvindelige franske stjerneskuespiller Juliette Binoche.

Med en kvinde i rollen mener Poppe, at dilemmaet mellem hans egen trang til at dække katastrofer og hans behov for at være familiefar for sine to døtre bliver tydeligere for publikum.

Fordi det ikke er lige så normalt for småbørnsmødre at være krigsfotografer.

På den helt store scene blev verden for alvor opmærksom på Erik Poppe, da hans film "Kongens valg" i 2017 blev nomineret til en Oscar.

Filmen, der har danske Jesper Christensen i hovedrollen, handler om kong Håkon VII's hektiske dage, da Nazityskland invaderer Norge i 1940.

Erik Poppes til dato mest omdiskuterede værk er imidlertid "Utøya 22. juli", som danske anmeldere roste og kaldte "ubærlig".

I denne skildring af højreekstremisten Anders Behring Breiviks drab på 69 unge på øen Utøya lader Erik Poppe ofrenes rædsler træde i forgrunden.

Gerningsmanden er reduceret til en silhuet, og kameraet følger i stedet en ung pige gennem en halvanden time lang film, der består af én lang optagelse, hvor skuespillerne spiller hele forløbet som en teaterforestilling.

Med "Utøya 22. juli" ønskede Erik Poppe at få fokus væk fra Anders Behring Breiviks person.

Filmen fik på den baggrund også et politisk efterspil, der endte med, at den daværende justitsminister fra Fremskrittspartiet måtte trække sig.