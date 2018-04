Instruktør laver film om angreb på Krudttønden og synagoge

Angrebet på synagogen kom tæt på Ole Christian Madsen, da han havde arbejdet sammen med filmmanden Finn Nørgaard, som blev dræbt ved angrebet på Krudttønden.

Filmen skildrer angrebet og foregår over 48 timer. Der vil være fire hovedpersoner - ofret fra Krudttønden, ofret ved Synagogen, drabsmanden og betjenten, som endte med at skyde gerningsmanden.

Selv om filmen først annonceres nu, begyndte det første arbejde med den allerede kort tid efter angrebet, fortæller instruktøren.

For kort efter, at det blev kendt, at den 55-årige Finn Nørgaard var offer, blev Ole Christian Madsen ringet op af en journalist fra Ekstra Bladet for en kommentar.

- Der gik ikke lang tid derefter, før jeg besluttede, at jeg ville lave filmen.

- Som alle andre var jeg rystet over, at sådan et angreb kunne ramme København, og jeg kom frem til den erkendelse, at når tiden var moden, ville en film om tragedien kunne bidrage til den nødvendige samtale om den, siger instruktøren i en meddelelse.

Det er tre år siden, at angrebet fandt sted. Selv om nogen vil mene, at man skal vente med at lave filmen, mener instruktøren, at tiden er moden.

- Vi lever i en accelererende tid, og informationsmængden og den konstante og globale nyhedsstrøm påvirker vores oplevelse af tid. Tre år er lang tid i dag, fordi der er blevet lagt så mange lag af betydning og fortolkning ovenpå begivenhederne allerede.

- Tiden er moden til filmen, og begivenhederne bliver hele tiden bearbejdet længere ind i vores forståelse af verden, lyder det fra Ole Christian Madsen.

Ifølge meddelelsen har ofrenes familier været en del af arbejdet med filmen fra begyndelsen, og de bakker op om den.

Filmen produceres af Creative Alliance, og filmen er støttet af Det Danske Filminstitut.