Instruktør: Alt det med overgreb kom som et chok for mig

Ifølge Karl Wagner, der som 15-årig spillede hovedrollen, havde Lasse Nielsen udsat ham for seksuelle overgreb inden filmoptagelserne. Det afviser Morten Arnfred at have haft viden om, selv om han dengang var tæt på de involverede.

- Alt det med overgreb kom som et chok for mig. Jeg blev først bekendt med det, da jeg læste artikler om det i filmmagasinet Ekko. Der tænkte jeg, hold da op, siger Morten Arnfred.

Men da chokket havde lagt sig, virkede overgrebene alligevel ikke usandsynlige for Morten Arnfred.

- Dengang kunne jeg bare mærke, at de kommunikerede dårligt, men jeg tænkte slet ikke i overgrebsbaner. Karl Wagner virkede utryg, og Lasse Nielsen havde ikke styr på ham.

- Han spillede ikke godt, men han var jo også bare et barn. Det var blandt andet derfor, jeg overtog som instruktør, siger Morten Arnfred.

- Jeg syntes også dengang, at Lasse Nielsen var en mærkelig fætter. Så da jeg læste om overgrebene, forstod jeg bedre, hvorfor de havde en dårlig relation, siger han.

Dengang i 1970'erne greb Morten Arnfred ikke ind, fordi han ikke vidste, hvad der foregik. Men føler han alligevel et ansvar som medinstruktør?

- Karl Wagner var 15 år, jeg var selv i 20'erne. Så jeg tænkte ikke over, at jeg skulle passe på ham som et barn. Men set i bagklogskabens lys kan jeg godt være ked af, at jeg ikke også i min unge alder var klar over, at jeg havde et ansvar, siger Morten Arnfred.

Han har senere været instruktør på flere film og tv-serier. Og når der har været børn med på optagelserne, har han siden været opmærksom på at ansætte en voksen til at tage sig særskilt af børnene.

- Men sådan tænkte vi slet ikke dengang, siger Morten Arnfred.

Lasse Nielsen har afvist anklager om seksuelle overgreb.