Instrukssagen forfra i Rigsretten - Støjberg gik til tasterne

Sådan lød det i en besked fra Inger Støjbergs daværende særlige rådgiver Mark Thorsen i begyndelsen af 2016, efter at Udlændinge- og Integrationsministeriet havde fået mange henvendelser om, at mindreårige asylansøgere blev indkvarteret sammen med ægtefæller over 18 år.

Torsdag er den historiske rigsretssag mod tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg gået i gang i Eigtveds Pakhus i København.

Her tager Jon Lauritzen - den ene af sagens to anklagere - retten igennem sagens forløb forfra. For selv om Instrukskommissionen granskede sagen i 2020, og forløbet er kendt, så starter Rigsretten på en frisk.

Dengang i 2016 var det tydeligt, at Inger Støjberg var meget ivrig for at stoppe indkvarteringen af mindreårige asylansøgere med voksne ægtefæller.

- Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre. Det skal stoppes omgående, og det vil jeg omgående meddele Udlændingestyrelsen, meddelte hun i et opslag på Facebook 25. januar 2016.

Det var en artikel i Berlingske samme dag med rubrikken: "Barnebrude bor med voksne ægtefæller på asylcentre i Danmark", som Inger Støjberg reagerede på.

Udlændingestyrelsen ville nuancere Inger Støjbergs udmelding, og der blev lagt op til at udsende en besked i pressen om, at der var tale om ganske få tilfælde over tid.

- Kæmpe nej! De skal rette 100 procent ind efter det, som Inger har meldt ud. Færdig. Punktum, skrev særlig rådgiver Mark Thorsen til styrelsen.

Rigsretssagens første fire dage skal bruges på forelæggelse af sagen, hvor anklagerne og Støjbergs forsvarsadvokater præsenterer sagen.

Det bliver først på den femte retsdag - 13. september - at Inger Støjberg bliver afhørt. Hendes stillingtagen står dog klar. Hun vil frifindes.