Instrukskommission er klar med beretning i Støjberg-sag

Efter i alt 50 afhøringer af 42 personer kommer Instrukskommissionen mandag med sin delberetning i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Sagen har den nuværende næstformand i Venstre, Inger Støjberg, i den absolutte hovedrolle, og når delberetningens konklusioner er kendt, vil det være op til Folketinget at fælde dom over den tidligere udlændinge- og integrationsminister.

Også Støjbergs daværende embedsværk har spillet en central rolle i afhøringerne, hvor det er blevet afdækket, at der er begået fejl. Det er ventet, at en konklusion om embedsværkets ansvar kommer næste år.

Støjberg tager - hvilket hun har gentaget hele tiden - sagen med sindsro. Det understregede hun søndag på Facebook.

- Jeg tror ikke, mange efterhånden er i tvivl om, at jeg hele vejen igennem har haft et politisk ønske om, at ingen barnebrude skulle bo sammen med deres ældre mænd på danske asylcentre. Det hører simpelthen ikke hjemme i Danmark, skrev hun blandt andet.

Bliv klogere på sagen her:

* Hvorfor blev Instrukskommissionen nedsat?

Sagen omhandler den instruks, som i februar 2016 blev udstedt af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og som fik Udlændingestyrelsen til - i strid med loven - at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen blev i 2017 betegnet som ulovlig af Folketingets Ombudsmand. En adskillelse ville nemlig kræve en individuel vurdering af de pågældende par.

Det daværende blå flertal i Folketinget ønskede ikke at gå videre med sagen. Syv måneder efter at Socialdemokratiet dannede regering, blev Instrukskommissionen nedsat til at undersøge sagen.

* Hvad er sagens kerne?

Centralt i undersøgelsen er den pressemeddelelse, som Udlændinge- og Integrationsministeriet udsendte 10. februar 2016 om, at ingen mindreårige asylansøgere måtte indkvarteres sammen med en ældre ægtefælle.

Pressemeddelelsen kom til at fungere som en instruks til Udlændingestyrelsen.

* Hvad kan udfaldet blive?

Det er ikke kommissionens opgave at afsige en egentlig dom. Men på baggrund af redegørelsen fra kommissionen kan et flertal i Folketinget beslutte at rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg.

* Hvem er blevet afhørt?

Ud over Støjberg selv har blandt andre tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og tidligere justitsminister Søren Pind (V) vidnet. Det samme gælder en stribe medarbejdere, der arbejdede i Udlændinge- og Integrationsministeriet under Støjberg.

* Hvad er Støjbergs rolle?

Støjberg stod bag pressemeddelelsen 10. februar 2016 om, at alle asylpar skulle adskilles. I pressemeddelelsen blev nogle afsnit om undtagelser taget ud.

Under afhøringerne fortalte Støjberg, at hun 9. februar 2016 havde godkendt et notat, hvor der stod, at der kunne være undtagelser for, hvilke asylpar der skulle adskilles. Notatet, som Støjberg ikke har nævnt tidligere, har været hendes vigtigste forsvar de tre gange, hun er blevet afhørt.

Undervejs har en række embedsmænd vidnet om, at de ikke tillagde notatet nogen særlig værdi eller ikke har set det.