Instruks om asylpar var klart ulovlig

Den 10. februar udsendte Udlændinge- og Integrationsministeriet under Inger Støjberg (V) en pressemeddelelse om, at alle asylpar - hvor den ene var mindreårig - skulle adskilles.

Og Udlændingestyrelsen blev samtidigt instrueret i, at der skulle administreres efter pressemeddelelsen.

- Kommissionen har vurderet, at denne instruks var klart ulovlig.

- Efter kommissionens opfattelse savnede ordningen den fornødne hjemmel, ligesom ordningen var i strid med de uskrevne forvaltningsretlige grundsætninger om saglig forvaltning, pligtmæssigt skøn og proportionalitet, skriver Instrukskommissionen.

Det har været en diskussion i sagen, om pressemeddelelsen i sagen i sig selv var en instruktion også til myndighederne.

Inger Støjberg har tidligere sagt, at pressemeddelelsen har skullet ses om en politisk udmelding, men at et notat fra dagen før understregede, at der skulle administreres efter loven.

Kommissionen slår dog fast, at der blev givet en ulovlig instruks, ikke mindst fordi pressemeddelelsen blev fulgt op af kontakt til myndighederne.

- Instruksen til Udlændingestyrelsen kom derfor til at bestå af pressemeddelelsen, fremsendelsen af denne til Udlændingestyrelsen og Line Skytte Mørk Hansens telefoniske henvendelse(r) til Lene Linnea Vejrum samme dag, skriver kommissionen.

Instrukskommissionen kaster i samme ombæring Inger Støjbergs forklaring om, at notatet fra den 9. december 2016 sikrede lovligheden, bort.

- Vedrørende spørgsmålet om Inger Støjbergs hensigt med pressemeddelelsen har kommissionen i det hele tilsidesat Inger Støjbergs forklaring om betydningen af et notat, som hun godkendte den 9. februar 2016.

- Ordningen beskrevet i notatet mistede således utvivlsomt sin betydning som følge af Inger Støjbergs efterfølgende meget klare tilkendegivelser - både eksternt og internt i departementet - om, at hun ville have en undtagelsesfri ordning.