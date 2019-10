Institutionsleder efter dokumentar: Vi vil skabe dialog

- Man bliver ked af det og frustreret, for vi synes jo, vi går og knokler meget for at få det til at hænge sammen og for at give børnene den bedste hverdag.

- Men vi ved også godt, at vi ikke når hele vejen rundt, og det viser den her dokumentar rigtig godt, siger hun.

Markvænget er af kommunens tilsyn blevet betegnet som "grøn", hvilket er den bedste kategori for daginstitutioner.

Ifølge Annette Pejtersen er de også nået langt, men der er stadig ting, som ikke bliver gjort godt nok. Derfor har de valgt at være med i dokumentaren.

- Når vi vurderes til grøn, hvad så med dem, der er røde? Vi har intet at skjule, og vi gør et godt stykke arbejde, men alligevel mangler der noget.

- Vi vil gerne åbne dørene for at vise, hvilken hverdag børnene i vores land har i institutionerne og for at skabe dialog om kvaliteten både her og i resten af landet, siger hun.

Formålet med TV2-dokumentaren "Eksperimentet med vores børn" er at vise, hvor meget voksenkontakt et udvalgt barn - treårige Merle - får på en dag i institution. Og ikke mindst hvilken type kontakt.

Ud af de 5,5 timer, hvor hun er blevet optaget, har hun 17 minutters kontakt med en voksen, viser dokumentaren. I 12 af minutterne får hun læst historie.

Annette Pejtersen efterspørger flere hænder i institutionen, men der er også nogle strukturer, som institutionen vil se nærmere på selv, siger hun.

- Jeg håber, det er synligt for alle, at det ikke er et spørgsmål om faglighed. Jeg synes, jeg har et rigtig godt personale, der gør, hvad de kan.

- Men det er klart, at der er ting, vi skal se på i forhold til, hvordan vi har organiseret os, for vi kan altid gøre det bedre.

- Vi har børn, som kræver rigtig meget opmærksomhed, og som selv tager den. Så vores fokus kommer for eksempel til at ligge på de børn, som søger afsides og går for sig selv, siger hun.