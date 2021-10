Inspireret af nedlukningen: Danish Music Awards bliver intimt

Det oplyser musikselskabernes brancheorganisation, Ifpi Danmark, i en pressemeddelelse.

TopGunn, der bærer det borgerlige navn Oliver Gammelgaard Nielsen, har selv optrådt til showet flere gange. Og så var han sidste år nomineret i kategorien Årets Danske Livenavn.

I år står han så i spidsen for selve showet.

- Jeg ved selv, hvor meget det betyder at blive nomineret til Danish Music Awards. Og jeg ved også, hvor nervepirrende det kan være at stå i mørket, inden lamperne tændes, og du går på scenen foran hele Danmark, siger TopGunn.

- Derfor er det stort for mig at blive tilbudt rollen som vært, og jeg går til opgaven med både ydmyghed og en stor portion stolthed, siger hitmageren bag blandt andet sangen "Kongens Have" i pressemeddelelsen.

Inspireret af sidste års coronaramte show er der i år også skruet ned for publikum for at kunne holde fast i intimiteten.

Lasse Lindholm, der er leder af DMA-Akademiet og kommunikationsdirektør i Ifpi, har store forventninger til prisfesten.

- Corona har ført mange ubehageligheder med sig. Men sidste års nedlukning blev samtidig lidt af en åbenbaring for os, siger han i pressemeddelelsen.

- Den tvang os nemlig til at gå nye veje med et intimt fokus på musikken frem for en stort anlagt publikumsbegivenhed. Det blev vi så glade for, at vi har valgt at bygge videre på den retning i år.

Til årets show skal der uddeles 13 priser. Herunder til Årets Danske Solist, Årets Danske Gruppe, Årets Danske Streaminghit, Årets Danske Radiohit og så selvfølgelig Æresprisen, som tidligere er tilfaldet artister som Gasolin, C.V. Jørgensen og Anne Linnet.

De nominerede bliver løbende afsløret på Danish Music Awards' Instagram-profil.

Mellem overrækkelserne vil en række kunstnere optræde live foran publikum og ikke mindst alle seerne. Hvem de er, bliver annonceret op til showet.

Danish Music Awards sendes på TV 2 søndag den 21. november klokken 21.05, men eftersom det er optaget lørdag aften, bliver det allerede tilgængeligt på TV 2 Play fra søndag morgen.