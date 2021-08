Inger Støjberg laver hjemmeside om rigsretssag

Den tidligere næstformand i Venstre Inger Støjberg har oprettet en ny hjemmeside, hvor hun vil opdatere fra rigsretssagen mod hende set fra hendes vinkel.

Det kommer dog til at kræve, at man tegner et abonnement, som skal gå til produktionen af artikler og videoer. Det fremgår ikke, hvem der producerer de artikler og videoer.

Den tidligere minister har løftet sløret for hjemmesiden tirsdag.

Det er muligt at købe abonnement på et års adgang, selv om rigsretssagen er sat til at være færdig inden jul.

Ifølge Inger Støjbergs opslag er det tanken, at hjemmesiden med tiden skal udvikle sig til en "folkeklub".

- Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg gerne så, at Rigsretssagen blev helt åben og dermed sendt på tv, så enhver med interesse i sagen kan høre, hvad der bliver sagt, men det ønskede flertallet i Folketinget ikke, skriver Støjberg på Facebook.

- Derfor kan du nu blive medlem, så du kan følge med. Jeg åbner kort sagt mest muligt for, hvad der sker.