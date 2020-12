Inger Støjberg (V) overvejer sin fremtid i Venstre

- Jeg skal lige vende skråen, som vi siger på de kanter, hvor jeg er fra, og overveje, hvad der skal ske nu.

- Det kom som noget af en overraskelse for mig. Jeg skal lige tænke mig lidt om et stykke tid, siger hun.

Inger Støjberg blev valgt som næstformand sidste år for at danne parløb med Jakob Ellemann-Jensen. Sammen skulle de favne Venstre, hvor hun med sin kontante stil og vestjyske baggrund nyder støtte i store dele af partiets bagland.

Men de to har flere gange været på kollisionskurs, og tirsdag kulminerede det i en uenighed om, hvorvidt Venstre skal støtte en eventuel rigsretssag mod hende i sagen om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig, i hendes tid om udlændinge- og integrationsminister.

- Jeg synes ikke, jeg har kørt for meget solo. Jeg er politiker og derfor har jeg også klare holdninger.

- Jakob Ellemann-Jensen brugte også i sin begrundelse tirsdag aften, at der var en række politiske sager, som vi var uenige i.

- Men han sagde også meget lige ud, at han synes, jeg har et for tæt forhold til en række andre borgerlige politikere. Men det synes jeg også, man skal som næstformand, siger Inger Støjberg til TV Avisen og fortsætter:

- Men vi er uenige om mange ting. Men det ser jeg som en styrke, for Venstre er et bredt parti.

Hun understreger, at hun "elsker" Venstres bagland og er overrasket over, at hun blev bedt om at gå.

- I politik går det op og ned, nu går det lidt ned. Men mon ikke det går op igen på et tidspunkt, siger Inger Støjberg.