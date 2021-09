Inger Støjberg: Jeg er forberedt til tænderne

- Nu får vi lov til at komme helt i dybden med den her sag, og det ser jeg meget frem til.

- Jeg er forberedt til tænderne. Det er hele forsvarsholdet også.

- Vi kan jo kun vide, hvad vi selv kommer med, men jeg er meget fortrøstningsfuld, siger hun.

Den tidligere udlændinge- og integrationsminister for Venstre understreger, at hun ser frem til, at sagen bliver behandlet i det, hun kalder ordentlige rammer.

13 højesteretsdommer og 13 politisk udpegede dommere skal i løbet af 38 planlagte retsmøder tage stilling til sagen. Dommen forventes at falde inden jul.

Spørgsmål: Står og falder din politiske karriere med den her sag?

- Nu skal vi lige i gang. Det er ærligt talt ikke min politiske karriere, jeg tænker på i dag.

- Det jeg tænker på nu, er at komme ind og redeligt, godt og roligt at komme til bunds i denne her sag, siger Inger Støjberg.

Også en af Støjbergs forsvarer, René Offersen, forventer en frikendelse.

- Der er et antal af grunde, der hver for sig - for os at se - skal føre til en frifindelse, siger han og understreger, at forsvaret mener at have bevis for, at Inger Støjberg ikke har givet en ulovlig instruks.

Anklagerne i sagen skal i løbet af første retsmøde forelægge sagen, sådan som de ser den.

Advokat Anne Birgitte Gammeljord og advokat Jon Lauritzen står for den del. Og de forventer inden første retsmøde, at de kan få Støjberg dømt.

- Vi har nøje gennemgået de her 7000 siders bilag, og vi har en god fornemmelse af sagen, siger Anne Birgitte Gammeljord på vej ind i Eigtveds Pakhus, hvor retten er sat.