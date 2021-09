Ingeniørforening: Der skal langt flere lynladere til elbiler

Men der skal være langt flere lynladere, siger formanden i Ingeniørforeningen IDA, Thomas Damkjær Petersen.

- Lynladere er sådan set det eneste interessante på langt de fleste offentlige steder. For hvis man har behov for at få ladet sin bil op, skal man ikke bruge flere timer. Det kan man gøre hjemme i indkørslen, siger han.

Lynladere kan lade en bil op fra et tomt batteri på 10-30 minutter.

Grunden til, at der ikke er flere af dem langs de danske veje, er ifølge Thomas Damkjær, at de er både dyre, og at det kræver mere at stille dem op.

- De skal betales, og der er nogen, der skal sætte dem op.

- Der er behov for, at der kommer gang i markedet, så der kommer nogle betingelser, så de private kræfter kan fungere - ligesom på tankstationerne i dag, siger han.

Han understreger, at der er godt gang i salget af elbiler - knap hver femte solgte bil i august var en elbil. Derfor mener han, at der efterhånden burde være et marked for private aktører.

Omkring halvdelen af de offentligt tilgængelige ladepunkter er hurtigladere, der kan lade bilen op på 30-60 minutter. 46 procent er normalladere, der kan oplade et tomt batteri på cirka seks timer.

Selv om der er kommet en del flere ladestandere til elbiler, følger det ikke helt med udviklingen i antallet af elbiler på vejene.

I august 2018 var der fire elbiler per ladepunkt. 31. august 2021 var der 11 elbiler per ladepunkt.

Derfor skal der fart på, mener Thomas Damkjær Petersen.

- Tempoet skal endnu mere op for at tilfredsstille de potentielle elbilkøberes behov. Vi har rigtig meget behov for, at de også bliver rullet ud på statsvejene, så vi kan få en meget større tryghed i befolkningen, siger han.

I Dansk Erhverv glæder mig sig over, at der i august blev opsat historisk mange ladepunkter, mens man også ønsker sig, at det går hurtigere.

Branchedirektør i Dansk Erhverv Jesper Kronborg ønsker også fokus på, at man hurtigt kan lade elbilen op.

- Hvis vi ser på varebiler og udbringning, så er det vigtigt, at man sørger for, at der skal være nogen knudepunkter, hvor der kan ske en hurtig opladning, da der er tale om erhvervskørsel, hvor bilerne skal være i drift mest muligt, siger han.

I infrastrukturplanen, der blev indgået af alle Folketingets partier i juni i år, er der afsat en halv milliard i perioden 2022 til 2030 til at lave ladeinfrastruktur langs de statslige veje.

Ifølge Vejdirektoratet betyder det, at der kan komme 630 nye lynladepladser, og det vil betyde, at stort set alle lange ture på de statslige veje kan gennemføres uden, at man kører en omvej.