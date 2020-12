Otte blev dræbt, og 18 kvæstet, da en sættevogn løsrev sig fra et godstog og ramte et passagertog på Storebæltsbroen. Det var en defekt låsemekanisme, der var skyld i ulykken, og ingen personer eller virksomheder vil blive tiltalt i sagen.(Arkivfoto).

Ingen stilles for retten for dødsulykke på Storebælt

Otte mennesker mistede livet, og 18 blev kvæstet, da et passagertog 2. januar 2019 blev ramt af en sættevogn, der havde løsnet sig fra et modkørende godstog.

Nu knap to år efter ulykken fortæller anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse, at ingen personer eller virksomheder vil blive draget strafferetligt til ansvar for ulykken.

- Der er ingen tvivl om, at det er en rigtig vanskelig besked at skulle give til de pårørende og til de mennesker, der kom til skade i forbindelse med ulykken, udtaler advokaturchef Martin von Bülow.

- De har været igennem en rigtig svær tid, og de har uden tvivl behov for at få placeret et ansvar, men vi må bare konkludere, at det ikke er muligt at placere et strafferetligt ansvar.

Ulykken skete tidligt om morgenen, hvor der var en kraftig blæst. Blæsten var dog ikke så voldsom, at toget efter de gældende regler skulle køre med nedsat hastighed.

Havarikommissionen har undersøgt ulykken.

Den konkluderer i sin rapport, at sættevognens kongetap med overvejende sandsynlighed ikke var ordentlig fastlåst til skamlen på togvognen. Det skyldes efter alt at dømme, at låsemekanismen ikke virkede, som den skulle.

Den har vist "låst", selv om den var ulåst.

Derfor har personalet ikke kunnet vide, at forbindelsen mellem sættevogn og togvogn faktisk var ulåst. Efter ulykken er proceduren på området blevet ændret.

- Der er intet i ulykken, som indikerer, at den manglende fastlåsning var resultat af en forsætlig handling fra nogen - altså at en person med vilje skulle have undladt at fastgøre sættevognen til togvognen, udtaler Martin von Bulow.

- Der er heller ikke noget, som indikerer, at en person eller en virksomhed har handlet så uagtsomt, at straffelovens regler kan komme i anvendelse.

Selv om der altså ikke bliver rejst en straffesag i forbindelse med ulykken, udelukker det ikke, at der kan rejses erstatningssager.

- Anklagemyndigheden kan og skal kun tage stilling til, om der med de eksisterende love og regler kan rejses en tiltale i en straffesag mod nogen på baggrund af ulykken, lyder det fra advokaturchefen.

- Om der rejses en sag om erstatningsansvar, ligger uden for anklagemyndighedens område, tilføjer han.

De pårørende til de omkomne og til to hårdt kvæstede er blevet underrettet om beslutningen telefonisk. De øvrige involverede har fået skriftlig besked i deres e-Boks.