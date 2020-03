Ingen sigtelser mod folk i grupper men mange anmeldelser

Mange samles - og flere steder for mange - i det gode vejr, men ingen er endnu sigtet for at bryde forbud.

Meldingen fra landets politikredse lørdag eftermiddag lyder, at der endnu ikke er rejst sigtelser mod borgere, som har samlet sig i for store grupper i det fri.

Men flere kredse oplyser, at de har modtaget en del anmeldelser om brud på forbuddet.

Siden onsdag formiddag har det været ulovligt at forsamles mere end ti personer på offentlige steder. Formålet er at begrænse spredningen af coronasmitte mest muligt.

Samtidig har der nu været et par dage med mildt og solrigt forårsvejr, og det har fået mange til at søge ud i det fri. Så mange, at politiet flere steder har truet med, at der snart vil vanke bøder, hvis ikke folk passer på.

Ritzau har lørdag eftermiddag været i kontakt med vagtcheferne hos de fleste af landets politikredse - enkelte tog ikke telefonen - og her er den overordnede melding, at langt de fleste steder, bliver forbuddet respekteret.

Alligevel modtager politiet en række anmeldelser fra personer, som mener, at der er for mange mennesker samlet på ét sted.

Tidligere lørdag holdt politidirektør Anne Tønnes fra Københavns Politi og Frank Jensen (S), der er overborgmester i hovedstaden, pressemøde. Budskabet til folk var i sin destillerede form: Hold afstand, ellers vanker der bøder.

Østjyllands Politi beretter lørdag om, at der i parker og på strande er mange folk. Også for mange. Men der er ikke rejst nogen sigtelser.

Det samme billede tegner sig hos Fyns Politi, som beretter om voldsom travlhed med at reagere på henvendelser fra borgere, som mener, at ikke alle deres medborgere helt har forstået budskabet om ikke at forsamles i grupper på mere end ti.

Mens der endnu ikke er rejst sigtelser for overtrædelse af forbuddet om for store grupper under åben himmel, så har politiet i København fredag uddelt bødeforlæg til en række personer, som opholdt sig på en vandpibecafé i København NV.

Her blev der rejst sigtelse mod 23 personer og mod vandpibecaféens indehaver for overtrædelse af forbuddet.