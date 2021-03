Ingen samtykke: 26-årig dømt efter ny voldtægtsbestemmelse

En 20-årig kvinde havde ikke givet sit samtykke, da en 26-årig mand en tidlig morgen den 10. januar udnyttede hendes beruselse til at opnå samleje. Manden er onsdag ved Retten i Holbæk idømt fængsel i et år og fire måneder.

Han har under sagen nægtet sig skyldig, og på stedet ankede han dommen til Østre Landsret.

Sagen er en af de første voldtægtssager, efter at voldtægtsbestemmelsen i straffeloven er blevet ændret til at være baseret på manglende samtykke.

Retsformand Peder Johannes Christensen udtalte i forbindelse med domsafsigelsen sig kun kortfattet om samtykkespørgsmålet.

- Ud fra de oplysninger, der er kommet frem, så er der ikke givet noget samtykke overhovedet, sagde han, men uden at komme ind på, i hvilket omfang lovændringen har haft betydning for afgørelsen af skyldsspørgsmålet.

Der har dog i sagen ikke været tale om, at kvinden skulle have sagt fra over for manden. Hun sov, da samlejet fandt sted.