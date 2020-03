Ingen kys og kram til danskere hjemvendt fra udlandet

I de næste dage lander danskere fra udlandet. Det er blandt andet med særfly fra Marokko, hvor danskere har været strandet, efter at landet lukkede for flytrafik.

Det understreger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kraftigt på et pressemøde.

- Man har helt sikkert været ængstelig og bekymret, og man har helt sikkert savnet hinanden meget. Derfor er den besked, som jeg vil give nu, desto mere barsk, men ekstrem vigtig og alvorlig, siger han.

- Det er naturligt, når man kommer hjem at give kram og kys, men det er vigtigt at understrege, at I ikke må give velkomstkys og knus til jeres hjemvendte kære. Jeg ved, at det er en hård besked, men I skal lade være med det.

De, der kommer hjem, skal direkte i 14 dages karantæne.

- Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden og bryde smittekæderne. Derfor er den her besked rigtig vigtig. Husk nu at lytte efter, siger Jeppe Kofod.

De danskere, som er på vej hjem, er inden afrejse blevet informeret om, at man skal undgå tæt kontant med pårørende.

Det vil også blive annonceret under flyveturen og i Københavns Lufthavn.