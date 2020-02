Ingen kunne ryste Collina

Pierluigi Collina var de store kampes dommer. Både i fodboldens fineste klubturnering, Champions League, og til slutrunder for landsholdene var han i mange år manden, man gik til, når de mest profilerede opgør skulle dømmes fair og balanceret.

Den 13. februar fylder den fodbolddommer, de fleste med forstand på den slags anser som historiens bedste, 60 år.

Det var ellers ikke fodbolddommer, italienske Pierluigi Collina drømte om at blive som barn. Dertil var jobbet som dommer for utaknemmeligt. Nej, han ville være spiller og brillere på de største stadioner i Europa.

Langsomt gik det dog op for ham, at han ikke ville slå igennem, og i stedet tilmeldte han sig et trænerkursus som 17-årig.

Det var en god idé, for her gik det straks bedre. Han fik hurtigt ry som dommerverdenens vidunderdreng, og sin unge alder til trods formåede han både at mane til ro på banen, samtidig med han opnåede respekt hos spillerne.

Han bevægede sig op gennem rækkerne i italiensk fodbold, inden han i slutningen af 1990'erne fik lov at dømme store internationale finaler ved OL i 1996 og ved verdensmesterskaberne i 1998.

I 1999 dømte han sin første finale i Champions League, den legendariske kamp mellem Bayern München og Manchester United. Han har senere beskrevet det som det mest mindeværdige opgør, han har dømt.

Med sin velkendte skaldede isse og skarpe øjne lod Pierluigi Collina sig aldrig ryste af selv de mest berømte fodboldspillere, og de tre kampe slog for alvor hans status som verdens bedste fodbolddommer fast.

I 2006 afsluttede han karrieren som fodbolddommer og har siden fungeret som konsulent for det italienske fodboldforbund - og det gør han ganske gratis.