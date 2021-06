Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) tager gerne yderligere 58 møder for at opnå et kompromis om en landbrugsaftale fremfor en aftale med enten regeringens støtteparter eller oppositionen. (Arkivfoto)

Ingen hast med landbrugsaftale: Minister klar til 58 nye møder

Trods uenigheder om landbrugsaftale håber minister, at sommerhumør og møde-maraton kan producere et kompromis.

Ifølge minister for landbrug, fødevarer og fiskeri Rasmus Prehn (S) haster det ikke med at nå en aftale om reduktioner i landbrugets udledning af CO2 og kvælstof.

Han er klar til yderligere 58 møder med Folketingets partier, hvis det skal til for at nå et kompromis, siger han til Politiken.

I ugerne op til sommerferien har man i forskellige medier kunne læse, at Venstre og regeringens støttepartier har arbejdet sig længere og længere fra hinanden, selv om der er blevet afholdt en lang række møder.

Tilbud om en aftale med den ene eller anden side bliver dog blankt afslået af Rasmus Prehn. Så må der flere møder til, konstaterer ministeren.

- Der har været sekvenser, hvor vi har følt, at vi begyndte at nærme os hinanden. Nu er det ligesom, at der er indgået en musketer-ed i blå blok, så de vil have nye, friske penge.

- Så må vi bare konstatere, at vi må bruge endnu mere tid på at nå det. Vi har haft 58 møder indtil nu. Jeg er parat til at tage 58 møder mere, siger Rasmus Prehn til Politiken.

Et af de emner, der har fået støttepartierne og Venstre på kollisionskurs, er kravene til reduktioner i kvælstof. Venstre mener, at kravene i regeringens udspil har været alt for høje.

Venstres indstilling fik De Radikale til at opgive at mødes på midten med Venstre. I stedet tilbød De Radikale og Enhedslisten i stedet en hurtig aftale med regeringens støttepartier alene.

Det afviser ministeren dog al snak om.

- At indgå en snæver, sekterisk aftale er ikke rimeligt, siger han til Politiken og gentager sit ønske om et "nationalt kompromis" i forbindelse med aftalen.

Samtidig mener Rasmus Prehn, at Venstre har talt med to tunger om kvælstofsreduktioner.

Det handler blandt andet om, at den gødning, der spredes i landbrug, bliver vasket ud i havet som kvælstof. Det har sænket vandkvaliteten i danske fjorde og indre farvande og bragt Danmark i konflikt med EU's vandrammedirektiv

- En af dem, der har slået på stortromme for EU's vandrammedirektiv og for at begrænse kvælstofudledningen, er Jakob Ellemann-Jensen (Venstres formand, red.), siger Rasmus Prehn til Politiken.

- Det vil være rart, hvis Jakob Ellemann-Jensen og Troels Lund Poulsen (Venstres forhandler om landbrugsaftalen, red.) i deres travle, travle kalendere fik tid til at tale med hinanden.