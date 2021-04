Ingen bliver skånet når Murphy tager over

Filmen er en efterfølger til "Coming to America" fra 1988, som blev en gigantisk succes. Den udfordrede grænserne for, hvad man kunne gøre grin med, og satte barren for komedier i år efter.

Men toeren er blevet mødt mestendels med kritik og hårde anmeldelser og er på den måde en eksemplificering af, at Eddie Murphys mange projekter ofte svinger fra det gale til det geniale.

Overordnet kan den amerikanske komiker og skuespiller, der fylder 60 den 3. april, dog nok tillade sig at være tilfreds.

Han har tjent millioner af dollar, siden han i sin ungdom kastede sig ud i standup, og han er i dag så kendt, at hans navn alene kan trække folk til billetlugerne.

Eddie Murphy startede i 1970'erne med komik, og med inspiration fra blandt andre Bill Cosby og Robin Williams fandt han hurtigt succes med sin selvironiske distance i sine shows.

Murphy tog ingen gidsler - der blev lavet jokes over temaer som race, seksualitet og køn.

I 1980'erne kom skuespillet så småt ind i billedet. Verdenskendt blev han med rollen som Axel Foley i "Frækkere end politiet tillader", der med Murphys lune og et legendarisk soundtrack blev et enormt hit.

Pludselig var han på alles læber, men snart fulgte en mindre nedtur.

Igennem 1990'erne blev succeserne færre, og han blev også kritiseret for ikke at udnytte sin kendisstatus til at hjælpe sorte skuespillere med at bryde igennem.

Omkring årtusindskiftet begyndte han i højere grad at orientere sig mod familievenlige film. Han lagde blandt andet stemme til æslet i "Shrek".

Mange så det som en retur til fordums storhed, da Eddie Murphy i 2019 producerede og selv havde hovedrollen i "Dolemite Is My Name", som blev kritikerrost.

Ved siden af karrieren som komiker og skuespiller har Eddie Murphy også udgivet musik og blandt andet indspillet en sang i samarbejde med Michael Jackson.

Og selv om succesgraden i de forskellige projekter har varieret, har Eddie Murphy altid leveret præstationen med et smil og en joke - gerne en, der næsten er frækkere, end politiet tillader.