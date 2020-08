Ingen aftale onsdag: Partier skal forhandle videre om fase 4

Men sent onsdag aften, oplyser DF's gruppeformand, Peter Skaarup, at man ikke er blevet enige om en aftale. Der skal forhandles videre de kommende dage.

Folketingets partier har onsdag forhandlet i timevis om at nå frem til en aftale for næste fase af genåbningen, den såkaldte fase 4.

- Der er nogle muligheder for at lave en aftale. Men jeg kan ikke tillade mig at sige, hvad det går ud på, når vi nu skal mødes igen, siger han efter forhandlingerne.

Folketingets partier havde ellers udformet et udkast til en aftale. I udkastet var der blandt andet lagt op til en forlængelse af forsamlingsforbuddet på 100 personer.

Af udkastet fremgik det ligeledes, at nattelivet og diskoteker står til ikke at få lov at åbne foreløbig. En ophævelse af kravet til udenlandske turister om seks overnatninger i Danmark er ligeledes på bordet ved forhandlingerne.

Men partier i blå blok savner mere handling fra regeringen, når det gælder indsatsen overfor smittespredning blandt etniske minoriteter, som ses i eksempelvis Aarhus.

- Vi håber, at vi torsdag og fredag kan få regeringen med på at sætte ind på en klar måde over for den smitte, som er startet i det somaliske miljø i Aarhus, siger Peter Skaarup.

I genåbningens fase 4 forhandler partierne blandt andet om retningslinjer for nattelivet og spillesteder.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) understreger forud for de kommende forhandlinger, at "alt er i spil".

- Der er ingen elementer i aftalen, der er sikre, før der er en samlet aftale, siger han.

Ifølge Venstres Inger Støjberg er det "temmelig udramatisk", at forhandlingerne er blevet afbrudt.

- Det er sundt, at vi nu går hjem og tænker os om. Det handler også om, hvordan erhvervslivet og kulturlivet skal kompenseres, siger Inger Støjberg.

Enhedslistens Peder Hvelplund havde håbet at lukke en aftale onsdag aften.

- Men der var nogle partier, der havde brug for noget tid. Det respekterer vi. Jeg tror ikke, der er store problemer. Jeg tror, vi når en løsning, siger han.

Det var ventet, at fase 4 af genåbningen skulle begynde i "primo august". Stigende smittetal flere steder i Danmark har dog fået regeringen til at varsle, at man ikke vil kunne åbne så meget som ventet.