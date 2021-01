Ingen ændring i rejsevejledninger: undgå ikke-nødvendige rejser

Udenrigsministeriet anser erhvervsrejser for nødvendige rejser, og de kan af den grund gennemføres til alle lande.

Samtidig vil Storbritannien grundet brexit være omfattet af en ny model.

Således vil landet ikke længere være en del af den danske model for indrejserestriktioner og rejsevejledninger, der gælder for EU- og Schengenlande.

I stedet vil Storbritannien være omfattet af den model for tredjelande, som ligger uden for EU- og Schengenområdet.

1. januar er Storbritannien nemlig trådt helt ud af EU.

Briterne har formelt forladt unionens indre marked, og overgangsperioden efter brexit er officielt afsluttet.

Men ændringen til den nye model har indtil videre ikke den store praktiske betydning, da Storbritannien i "den nuværende smittesituation er langt fra at blive åbnet uanset model", oplyser ministeriet.

Stort set hele verden kæmper fortsat med at få kontrol over coronapandemien, som har betydet langt færre udenlandsrejser end normalt.

Men i december kunne Udenrigsministeriet oplyse, at der fremover kunne åbnes for rejser til lavrisikoregioner med lav nok smitte i karantænelande i EU- og Schengenlandene samt Storbritannien.

Indtil videre er der dog ingen lavrisikoregioner i lande, som er i karantæne.

For at en region kan kommer i lavrisiko-niveau, skal smittetallet være under 20 per 100.000 per uge.