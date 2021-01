Ingen Christina Rosendahl uden torne

Den er ikke mindst rost for teknisk at være blændende vellykket.

Med Ulrich Thomsen i hovedrollen handler den om virkelighedens ulydige danske USA-ambassadør Henrik Kauffmann, der nægtede at samarbejde med tyskerne under besættelsen.

Dermed er der også en rød tråd til Rosendahls foregående og anden spillefilm, "Idealisten".

Her var temaet den amerikanske regerings forsøg på at dække over et amerikansk bombeflys nedstyrtning i 1968 ved Thule-basen.

Netop Kaufmann forhandlede på Danmarks vegne den aftale igennem, som fik stor betydning for den internationale kamp om Grønland.

Sit gennembrud som instruktør fik Christina Rosendahl dog med dokumentarfilmen "Stjernekigger" i 2002 om bandet Swan Lee med lillesøsteren Pernille Rosendahl i front.

Samme søster er blevet berømt ud over sin popkarriere som politikeren Kristian Jensens kæreste.

De to søstres tråde er tæt forbundet af godt og ondt. Christina Rosendahl lavede for et par år siden dokumentarfilmen "Vold i kærlighedens navn" om krisecenteret Danners hjælp til voldsramte kvinder.

I den forbindelse stod søstrene for første gang frem og fortalte om en barndom præget af massiv vold og frygt. Faren bankede jævnligt moren, indtil hun til sidst flygtede og gik under jorden med sine tre børn.

Selv om faren døde, da døtrene var i midten af 20'erne, så har Christina Rosendahl fortalt, hvordan han uanset mange års terapi sidder dybt i hende for altid.

Måske derfor har hendes hjerte banket særligt for børn og unge i hendes tidligere film. Såsom hendes første spillefilm "Supervoksen", som udløste en Robert i 2007 for bedste børne- og familiefilm.

Hun har sagt, at hun drives af at bryde tabuer om magtovergreb og af at få mennesker til at tale med hinanden i stedet for at lukke sig inde.

Hun har studeret film- og medievidenskab ved Københavns Universitet og var på Den Europæiske Filmhøjskole samt New York Film Academy, inden hun færdiggjorde uddannelsen på den alternative filmskole Super16 i 2002.

Siden 2014 har Rosendahl været formand for Danske Filminstruktører. Hun har desuden tegnet sig som en flittig debattør blandt andet om ligestillingen i dansk film.

Hun er gift med musiker og konsulent Emil Jørgensen, som hun har en datter med.