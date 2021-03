Informationsstand skjulte hashsalg på Christiania

Årsagen til det store fremmøde var at Københavns Politi onsdag morgen ved en aktion ransagede 28 adresser og anholdt 25 personer for at stå bag organiseret hashsalg på Christiania, mens området har været coronalukket.

Under lettere kaotiske forhold stod politi, advokater, journalister og pårørende onsdag stimlet sammen i den lille forhal foran Dommervagten i Københavns Byret.

Ifølge politiet har en informationsstand officielt haft til formål at vejlede udefrakommende om, at Christiania holdt lukket. Men i virkeligheden har personerne i standen foretaget mere end 8500 handler med hash fra januar til nu, mener politiet.

19 af de anholdte blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør. Det store antal fører til, at byretten vælger at tage to retssale i brug.

Den første sigtede bliver ført ind i retssalen iført en sort dynejakke, sorte joggingbukser og grå sneakers.

Senioranklager Tanja Sødergaard fortæller, at politiet modtog et tip om, at der fortsat skulle foregå salg af hash på fristaden. Herefter opsætter politiet videoovervågning tæt på informationsstanden ved den Grå Hal den 22. januar.

I retten lister senioranklageren 22 separate dage op, hvor den sigtede skal have solgt mellem 225 gram og 1063 gram hash om dagen i informationstanden.

Tanja Sødergaard beskriver, hvordan hashpladerne blev gemt i skraldespande, bag spritdispensere, i tagkonstruktionen eller i buskadset tæt på standen.

- Den sigtede bider et mindre stykke hash af hashpladen med tænderne, fortæller Tanja Sødergaard, da hun beskriver et af politiets overvågningsbilleder for retten.

Sammenlagt skal han ifølge sigtelsen have solgt 11 kilo og 257 gram hash i samarbejde med flere af de andre tiltalte.

Manden nægter sig skyldig, og vil ikke udtale sig.

Hans forsvarer, Luise Høj, mener ikke, at det kan bevises på videoovervågningen, at den sigtede har stået bag salget af den store mængde, som anklagemyndigheden sigter ham for.

Dommer Anne Berg vælger at fængsle den sigtede frem til den 6. april. Hun mener, at der er begrundet mistanke om, at han er skyldig, og at han på fri fod vil gentage forbrydelsen.

Da han ikke har haft en fast indkomst i tre år, og tidligere er dømt for hashhandel, konkluderer dommeren, at hashsalg kan være den sigtedes levebrød.

Manden overvejer at kære afgørelsen til Østre Landsret.