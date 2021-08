Influenzavaccine til børn kan blive årligt tilbud

- Det kan bestemt godt blive et rutinemæssigt tilbud. Altså et årligt tilbud til denne aldersgruppe, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst.

Vaccination af de to- til seksårige mod influenza kan blive et tilbagevendende tilbud.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn i alderen to til seks bliver vaccineret mod influenza i år.

Helene Probst forklarer, at Sundhedsstyrelsen vil følge grundigt op på de erfaringer, man gør sig i år, kigge på, hvilken effekt man får af at vaccinere gruppen, og hvordan tilslutningen er.

Styrelsen mener, at man både vil kunne beskytte yngre og ældre familiemedlemmer ved at vaccinere aldersgruppen.

- Ved at vaccinere børnene mellem to og seks år, kan vi reducere forekomsten af influenza med op mod 50 procent i den samlede befolkning, siger Helene Probst.

Anbefalingen skal blandt andet ses i lyset af, at Sundhedsstyrelsen er bekymret for, at man får en hård influenzasæson, mens vi stadig har coronavirus i samfundet.

- Vi havde meget lidt influenza sidste år, men også den foregående sæson. Det gør, at der ikke er særlig meget immunitet i befolkningen, og derfor er der mange af os, som vil kunne blive smittet, siger Helene Probst.

Vaccinen mod influenza er gratis og frivillig for aldersgruppen og gives som en næsespray.

Helene Probst fortæller, at vaccinationen med næsespray er lige så effektiv som at blive stukket med en nål.

- Det er en sikker vaccine, som vi ikke har nogle bekymringer i forhold til at vaccinere børnene med, siger hun og tilføjer, at bivirkningerne ved vaccinen er milde.

- Nogle børn vil opleve lidt stoppet næse, og man kan også få lidt almen sygdomsfølelse, siger hun.

Desuden anbefales det, at gravide i andet og tredje trimester, borgere over 65 år samt personer med visse kroniske sygdomme bliver vaccineret mod influenza.

For andet år i træk anbefaler Sundhedsstyrelsen også, at sundheds- og plejepersonale bliver vaccineret.

Ifølge Helene Probst hører omkring 300.000 til den aldersgruppe af børn, der anbefales at blive vaccineret.

Det er sværere at estimere den voksne gruppe, men Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er omkring to millioner voksne, der anbefales at blive vaccineret mod influenza.