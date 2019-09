Influencere skal skaffe flere stamcelledonorer

Der skal være et identisk vævstype-match mellem patient og donor, for at en stamcelletransplantation kan lade sig gøre, og derfor er der fortsat hårdt brug for flere donorer.

Det fortæller Helle Bruunsgaard, der er overlæge på Rigshospitalet og ansvarlig for registeret for stamcelledonorer i Østdanmark.

- Det er som at lede efter en nål i en høstak, når der er over 20.000 forskellige vævstyper. Derfor vil det også blive lettere, hvis vi har et større udvalg af donorer, siger hun.

En af de nye metoder til at skaffe flere stamcelledonorer er ved at bruge internettets muligheder.

Flere bloggere og influencere er begyndt at oplyse om stamcelledonation på de sociale medier.

Det var bloggeren Mette Marie Lei Lange, der startede det hele i februar i år, da hun blev berørt af en personlig henvendelse.

- Det ramte mig lige i hjertet, at jeg blev konfronteret med syge børn, der havde brug for stamceller, men som ikke kunne få en transplantation.

- Der følger så mange mennesker med hos mig, så hvis der var en lille sandsynlighed for, at nogen ville melde sig, så var det jo godt, siger hun.

Mette Marie Lei Lange har 58.000 følgere på billedmediet Instagram, og hendes video gik hurtigt viralt.

Samme måned meldte 3500 personer sig som stamcelledonorer i Danmark. Til sammenligning var der kun 5000 tilmeldte i hele 2018.

Det var helt frivilligt, at Mette Marie Lei Lange begyndte at engagere sig i stamcelledonation.

Og hendes arbejde for at skaffe flere donorer har da også fået generalsekretæren i Bloddonorerne Danmark, Flemming Bøgh-Sørensen, til at få øjnene op for, at influencere er en måde at nå flere mennesker.

- Der er kun en vej til flere donorer, og det er oplysning. Vi sætter plakater op på tappestederne, men det når slet ikke så bredt ud, som det kan på de sociale medier.

- Vi skal være der, hvor de mulige donorer er, og det er jo ofte på sociale medier, siger han.