Infektioner presser hospitaler voldsomt

- Vi er ved at danne os et overblik over situationen i de enkelte regioner og på tværs af afdelinger. Men indtil videre får vi de samme meldinger ind.

Over hele landet er hospitalernes akutafdelinger under stigende pres, fordi flere og flere bliver syge med infektioner.

- Nemlig at det i høj grad er forskellige infektioner, der desværre sender en hel del danskere i kontakt med sundhedsvæsenet på den ene eller anden måde, siger hun til Ritzau.

Særligt børneafdelingerne mærker presset, siger formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab Klaus Birkelund Johansen.

Det skyldes især ekstraordinært mange børn indlagt med RS-virus. En infektion, som hos voksne giver forkølelse, men som hos småbørn kan give alvorlig betændelse i luftvejene.

- I de seneste tre uger har vi haft lige så mange børn indlagt med RS-virus, som vi plejer at have på en hel sæson, siger Klaus Birkelund Johansen.

Forklaringen på de mange syge børn så tidligt i efteråret er sandsynligvis mindre immunitet ovenpå coronanedlukningen. Mange arbejdede hjemme og undgik store forsamlinger, og de blev dermed ikke blev smittet med for eksempel forkølelse.

- Normalt bliver børn født med immunitet, fordi deres mødre har været forkølede i graviditeten. Det skete ikke i samme omfang under corona. Derfor får vi nu børn indlagt, som er helt ned til en uge gamle, siger Klaus Birkelund Johansen.

Presset er så voldsomt, at planlagte operationer af børn aflyses.

- Det kan være kirurgiske operationer, for eksempel af en fod eller en skæv ryg. Samtidig må vi udskyde planlagte behandlinger.

Formand for regionerne Stephanie Lose medgiver, at det kan blive nødvendigt at aflyse planlagte operationer. Ikke bare på børneafdelingerne.

- Alt i alt må jeg sige, at selv om ikke alle afdelinger er lige pressede, og vi gør en indsats for at hjælpe hinanden på tværs, så ser sundhedsvæsenet ind i en svær tid, siger hun.

Hun peger på, at hun med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) blandt andet vil drøfte muligheden for at få ekstra penge til faggrupper, der bidrager ved for eksempel at komme ind en lørdag eller en aften for at hjælpe til.

- Omvendt er vi meget bevidste om, at lysten til at arbejde ekstra oven på corona og sygeplejerskestrejke mange steder er begrænset, siger Stephanie Lose.

Ifølge børnelægernes formand løber sygeplejerskerne allerede stærkt, fordi det er svært at rekruttere og fastholde sygeplejersker.

- Lige nu beder vi dem om at tage endnu flere vagter, også om aftenen og i weekenden, og det er en stor belastning for dem.

- De har længe kørt på reservetanken, og den er ved at være tom, siger Klaus Birkelund Johansen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) advarede allerede i begyndelsen af september om en "storm" af syge, der kunne ramme de danske sygehuse i efterårs- og vintermånederne.

På det tidspunkt lød hans vurdering, at sundhedsvæsenet er robust nok til at stå imod, men han erkendte samtidig, at sygehusene og deres personale i forvejen har en travl hverdag.