Justitsminister Nick Hækkerup (S) har blikket rettet mod et efterår, hvor han skal lande et politiforlig. (Arkivfoto)

Indvandrerdrenge hives med i forhandlinger

Mandag præsenterer regeringen sit udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. Op til har statsministeren tegnet et dystert billede.

Det er nogle af målene for den flerårsaftale for dansk politi, som regeringen skal forsøge at forhandle på plads i efteråret. Det bliver en af de vigtigste opgaver for regeringen, og justitsminister Nick Hækkerup (S) præsenterer regeringens udspil mandag klokken 13 hos Station Vest i Frederikssund.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her