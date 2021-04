Indsmugling af 91 kilo kokain sender fem mænd i fængsel

Fem mænd er tirsdag i Vestre Landsret blevet idømt langvarige fængselsstraffe på samlet set mere end 65 års fængsel.

De fem er dømt for at have indsmuglet 91 kilo kokain fra Holland til Danmark.

Landsretten stadfæster dermed byrettens dom, men med den undtagelse, at de fem mænd sammenlagt er dømt for 91 kilo kokain og ikke 92 kilo, som byretten dømte dem for.