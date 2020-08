Indsatte blev ulovligt spærret inde i celle 709

Celle 709 i Ringe Fængsel på Fyn er et spartansk rum.

Der er ingen møbler i fængselscellen, som derfor ikke er egnet til længerevarende ophold. Til gengæld kan cellen bruges som venterum.

Men i Ringe Fængsel er indsatte blevet låst inde i celle 709 i strid med reglerne.

Fængslets brug af cellen har været ulovlig, konkluderer Folketingets Ombudsmand i en et brev til Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Cellen er blandt andet blevet brugt, når der har været uro eller ballade i fængslets værksted, som beskæftiger de indsatte.

Ved en episode i oktober 2018 blev eksempelvis otte indsatte placeret i celle 709 på én gang, har Ringe Fængsel tidligere oplyst.

Og under et tilsynsbesøg fortalte talsmænd for fængslets indsatte, at 11-12 personer ved en episode i sommeren 2019 blev låst inde i cellen samtidig. Angiveligt opholdt de sig i celle 709 i tre-fire timer.

Men cellen kan som udgangspunkt kun rumme "ganske få" indsatte ad gangen, og de må højst være der i tre timer.

- Landets fængsler har forskellige muligheder for at reagere, hvis der er uro og voldsom adfærd blandt indsatte.

- Men det skal være inden for reglerne. Og det var brugen af celle 709 i Ringe Fængsel ikke, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger, i en pressemeddelelse.

Direktoratet for Kriminalforsorgen forsikrer, at statsfængslet på Fyn retter ind og stopper den ulovlige brug af den særlige celle.

Det er Kriminalforsorgen, der har ansvar for driften af landets fængsler og arresthuse. Direktoratet oplyser, at cellen fremover kun skal bruges som venterum, når indsatte eksempelvis skal aflægge urinprøve.

Som udgangspunkt er cellen kun til én person ad gangen, og der skal være mindst en stol i lokalet.