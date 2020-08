Indsats skal hjælpe unge madspildssyndere

For selv om mange unge bekymrer sig om klimaet, falder unge ofte ud som nogle af de største madspildssyndere.

Det kan være svært at skabe gode vaner i forhold til madlavning og -forbrug, når man som ung flytter hjemmefra.

Derfor vil unge, som for nylig har forladt reden, fremover kunne finde vejledning til mere bæredygtige indkøb og hverdagens madlavning gennem et nyt projekt.

Projektet er søsat af blandt andre organisationen Madkulturen, som arbejder for at styrke netop madkulturen i Danmark.

- Fra vores egne undersøgelser ved vi, at de unge halter længere og længere bagud i forhold til basale køkkenfærdigheder.

- Der opstår dog et unikt mulighedsrum, når de unge pludselig skal stå på egne ben og etablere nye vaner i forhold til deres forbrugs- og madvaner. Og den overgang ser vi et stort potentiale i at understøtte, siger Judith Kyst, direktør i Madkulturen.

Ifølge tal fra Fødevarestyrelsen er det omkring 260.000 ton mad, som årligt går til spilde i de danske husholdninger. Det svarer til 40 procent af det samlede madspild i Danmark.

Derudover viste en undersøgelse fra Fødevarestyrelsen i 2018, at unge mellem 18 år 34 år er at finde blandt dem, der smider mest mad ud.

Boris Andersen, der er ph.d., projektleder og ekstern lektor ved Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet, har kigget særligt på unges madvaner.

Han oplever, at rigtig mange unge gerne vil være bedre til at få brugt de madvarer, de har liggende i køleskabet. Men det er svært.

- Det hænger sammen med den livssituation, som mange unge er i, hvor det er et lidt mere kaotisk liv. Der er ikke så mange forpligtende fællesskaber, og der er en hverdag, hvor man har mange bolde i luften.

- Det med at købe ind i de rigtige mængder og tænke et par dage frem, kan man godt være lidt udfordret af, når man kommer hjemmefra, og der har været rutiner. og så står man i en livsfase, hvor der er manglende strukturer, siger Boris Andersen.

Derfor kan det ifølge Boris Andersen netop være en løsning, hvis man får etableret nogle madfællesskaber, hvor man er forpligtet til at lave mad til andre på kollegiet eller i en studiegruppe.